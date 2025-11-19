OD 17:00 KARLOVAC – DINAMO Plavi traže izlaz iz krize u Kupu protiv drugoligaša, puno je izostanaka

Dinamo Zagreb gostuje kod drugoligaša Karlovca u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Modri u ovaj dvoboj ulaze u lošoj formi – izgubili su tri od posljednje četiri utakmice i nalaze se u rezultatskoj krizi. Karlovac, trenutno drugi u SuperSport Prvoj NL, vrlo je dobro otvorio sezonu i jedno vrijeme držao vrh ljestvice. No u posljednjim kolima momčad Igora Pamića posustala je, pa ih je na prvom mjestu prestigao Rudeš. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
13:58
Igor Pamić za SK je najavio utakmicu s Dinamom
Sugovornik Sport Kluba bio je Igor Pamić, bivši hrvatski reprezentativac i danas trener drugoligaša NK Karlovca. Uoči povijesne utakmice osmine finala Hrvatskog kupa, u kojoj Karlovac u srijedu od 17 sati dočekuje Dinamo, Pamić nije euforičan – ali je potpuno spreman.
Mogu li njegovi iznenaditi i kako će napasti Dinamo pogledajte OVDJE
13:57
Poznat sastav Dinama?
Momčad Marija Kovačevića u goste stiže nakon dva poraza u nizu, a za današnji susret ne može računati na mnoge igrače, među kojima su Valinčić, Mikić, McKenna, Perez Vinlöf, Hoxha, Bennacer, Bakrar, Topić, Jakirović…
S kojim sastavom bi Dinamo trebao krenuti, pogledajte OVDJE.
13:48
Dinamo je u velikoj krizi...
Modri su u posljednjih pet utakmica slavili samo protiv Rijeke, a u SHNL-u su ove sezone već gubili od Gorice, Lokomotive, Vukovara i Istre.
13:46
I jedni i drugi bez mnoštva važnih igrača
Karlovac: Goran Paracki, Zvonko Pamić, Fran Žilinski, Mihael Stipić, Krešimir Kovačević
Dinamo: Monsef Bakrar, Moreno Živković, Moris Valinčić, Raul Torrente, Matteo Perez Vinlof, Ronael Pierre-Gabriel, Scott McKenna, Ismael Bennacer
13:46
Tko će dijeliti pravdu?
Glavni sudac utakmice je Ante Terzić.
13:45
Dinamo je očekivano veliki favorit
- Pobjeda Karlovca - 15.00
- Remi - 6.00
- Pobjeda Dinama - 1.30
