OD 17:00 KARLOVAC – DINAMO Plavi traže izlaz iz krize u Kupu protiv drugoligaša, puno je izostanaka

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo Zagreb gostuje kod drugoligaša Karlovca u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Modri u ovaj dvoboj ulaze u lošoj formi – izgubili su tri od posljednje četiri utakmice i nalaze se u rezultatskoj krizi. Karlovac, trenutno drugi u SuperSport Prvoj NL, vrlo je dobro otvorio sezonu i jedno vrijeme držao vrh ljestvice. No u posljednjim kolima momčad Igora Pamića posustala je, pa ih je na prvom mjestu prestigao Rudeš. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.