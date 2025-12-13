OD 17.45 LOKOMOTIVA – HAJDUK Splićani se pobjedom vraćaju na vrh SHNL-a, Lokomotiva bez pobjede dva mjeseca

Nogometaši Lokomotive dočekuju Hajduk u susretu 17. kola SuperSport HNL-a, koji se danas od 17:45 igra na stadionu u Maksimiru. Gosti love pobjedu koja bi im donijela tri boda i privremeni dolazak na prvo mjesto ljestvice, ispred Dinama, koji svoju utakmicu protiv Slaven Belupa igra sutra. Utakmica je pod znakom upitnika zbog guste magle u Zagrebu.
TIJEK DOGAĐAJA:
Garcia najavio Lokomotivu
Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia i u uvodu odgovorio na pitanje hoće li igrati Marko Livaja.
Hajduk bi s ovim sastavom trebao napasti Lokomotivu
Gonzalo Garcia ima dva upitnika oko sastava, to su statusi Marka Livaje, ali i Zvonimira Šarlije koji se muči s ozljedom. No, Urugvajac je prelomio i odabrao 11 igrača za koje vjeruje da mu mogu donijeti vrh tablice.
Hajduk u zadnji tren ostao bez mladog braniča
Posljednji start u prvenstvu Karačić je ubilježio prije dva mjeseca u Vinkovcima protiv Vukovara.
Utakmica visokog rizika
Policija je susret na maksimirskom stadionu okarakterizirala kao utakmicu visokog rizika te najavila provođenje pojačanih sigurnosnih mjera tijekom cijelog dana.
Kako stoji u priopćenju MUP-a, s ciljem očuvanja javnog reda i mira tijekom dolaska i odlaska navijača, kao i osiguranja nesmetanog odigravanja utakmice, policija će postupati u skladu sa zakonima koji reguliraju policijske ovlasti, sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima, javna okupljanja, sigurnost prometa na cestama te Protokolom o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.
Također je naglašeno da će policija na dan utakmice, prije, tijekom i nakon njezina završetka, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, provoditi audio i video snimanje te fotografiranje javnog okupljanja, kao i prostora stadiona i prilaznih prometnica.
Tko će suditi?
Glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca, a pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara te Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline. Četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova.
VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Kristijan Novosel iz Valpova.
Hajduk je favorit, ali ne toliko veliki...
Pobjeda Lokomotive - 3.60
Remi - 3.50
Pobjeda Hajduka - 2.30
