SLAVEN – DINAMO 1:2 Beljo zabio za preokret u Koprivnici, Kovačević izvukao Mikića iz igre

Nakon što je Hajduk jučer preokretom svladao Lokomotivu (3:1) i ponovno zasjeo na čelo SuperSport HNL-a, Dinamo danas ima priliku uzvratiti i vratiti se na prvo mjesto. U derbiju kola Plavi gostuju u Koprivnici, gdje ih dočekuje trećeplasirani Slaven Belupo, momčad koju vodi Mario Kovačević.
TIJEK DOGAĐAJA:
32'
Dinamo prijeti i nakon gola. Hoxha je prošao po lijevoj strani, ali njegov ubačaj otklonila je obrana Slavena.
Promjena Kovačveića
Odmah nakon gola Noa Mikić je izašao iz igre. Ušao je Niko Galešić. Činilo se da nije ozljeda u pitanju, nego taktička zamjena zbog žutog kartona mladog beka.
23' GOOOOL
Dinamo vodi s 2:1. Loše je reagirala obrana Slavena nakon kornera i Dion Drena Beljo uspio se nakloniti i pogoditi u praznu mrežu za 2:1.
20'
Slaven je ponovno preuzeo konce igre i drže kontrolu susreta. Rezultat je i dalje 1:1.
14'
Žuti karton za mladog Nou Mikića. Pobjegao mu je Mitrović i mladi desni bek ga je povukao za dres. Dario Bel nije oklijevao s kartonom. A karton je dobio i Bakrar zbog prigovora.
9'
Dinamo dominira u Koprivnici. Dion Drena Beljo pucao je s ruba kaznenog prostora, a Slavenovi obrambeni igrači uspjeli su to blokirati. Potom je Zajc opalio po golu, ali neprecizno. I dalje je 1:1.
5' GOOOOOOL
Dinamo je ekspresno izjednačio u Koprivnici. Miha Zajc je zabio nakon lijepe akcije Dinama.
2' GOOOOOL
Slaven Belupo vodi 1:0 u Koprivnici. Strijelac je bio Josip Mitrović koji je matirao Ivana Filipovića s lijeve strane. Bio je to prizeman udarac po podu, a vratar Dinama imao je loptu na ruci, no završila mu je iza leđa za 1:0 Slavena.
1'
Počela je utakmica u Koprivnici
Dinamo kako je i najavljeno
Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlöf - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha
