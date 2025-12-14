UŽIVO

SLAVEN – DINAMO 1:2 Beljo zabio za preokret u Koprivnici, Kovačević izvukao Mikića iz igre

Nogomet 14. pro 202512:23 > 15:32 0 komentara
xNatasaxKupljenikx via Guliver

Nakon što je Hajduk jučer preokretom svladao Lokomotivu (3:1) i ponovno zasjeo na čelo SuperSport HNL-a, Dinamo danas ima priliku uzvratiti i vratiti se na prvo mjesto. U derbiju kola Plavi gostuju u Koprivnici, gdje ih dočekuje trećeplasirani Slaven Belupo, momčad koju vodi Mario Kovačević.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

TIJEK DOGAĐAJA:

15:32

32'

Dinamo prijeti i nakon gola. Hoxha je prošao po lijevoj strani, ali njegov ubačaj otklonila je obrana Slavena.

15:28

Promjena Kovačveića

Odmah nakon gola Noa Mikić je izašao iz igre. Ušao je Niko Galešić. Činilo se da nije ozljeda u pitanju, nego taktička zamjena zbog žutog kartona mladog beka.

15:25

23' GOOOOL

Dinamo vodi s 2:1. Loše je reagirala obrana Slavena nakon kornera i Dion Drena Beljo uspio se nakloniti i pogoditi u praznu mrežu za 2:1.

15:20

20'

Slaven je ponovno preuzeo konce igre i drže kontrolu susreta. Rezultat je i dalje 1:1. 

15:14

14'

Žuti karton za mladog Nou Mikića. Pobjegao mu je Mitrović i mladi desni bek ga je povukao za dres. Dario Bel nije oklijevao s kartonom. A karton je dobio i Bakrar zbog prigovora. 

15:10

9'

Dinamo dominira u Koprivnici. Dion Drena Beljo pucao je s ruba kaznenog prostora, a Slavenovi obrambeni igrači uspjeli su to blokirati. Potom je Zajc opalio po golu, ali neprecizno. I dalje je 1:1. 

15:05

5' GOOOOOOL

Dinamo je ekspresno izjednačio u Koprivnici. Miha Zajc je zabio nakon lijepe akcije Dinama.

15:02

2' GOOOOOL

Slaven Belupo vodi 1:0 u Koprivnici. Strijelac je bio Josip Mitrović koji je matirao Ivana Filipovića s lijeve strane. Bio je to prizeman udarac po podu, a vratar Dinama imao je loptu na ruci, no završila mu je iza leđa za 1:0 Slavena. 

15:00

1'

Počela je utakmica u Koprivnici

13:29

Dinamo kako je i najavljeno

Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlöf - Zajc, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet