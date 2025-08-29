Počela je ceremonija ždrijeba Europa lige: Dinamo čeka svoje protivnike

Danas u 13 sati održat će se ždrijeb Europa lige i Konferencijske lige, u kojima će Hrvatska imati po jednog predstavnika. Dinamo je osigurao izravan plasman u Europa ligu, dok će Rijeka nastaviti natjecanje u Konferencijskoj ligi nakon ispadanja u kvalifikacijama za Ligu prvaka i Europa ligu. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
Voditeljima se pridružila legenda
U samom izvođenju ždrijeba pomagat će legendarni Jurgen Klinsmann, a tu je, kao i uvijek, Giorgio Marchetti.
Počela je ceremonija ždrijeba
Prvo će se održati ždrijeb Europa lige u kojem se nalazi Dinamo.
Četiri jakosne skupine Europa lige
Šest jakosnih skupina Konferencijske lige
Kada se igraju prvi susreti?
Satnica i raspored utakmica bit će objavljeni tijekom vikenda, najvjerojatnije u subotu. Prvo kolo Europa lige igra se 24. rujna, a Konferencijska liga počinje 2. listopada. U oba natjecanja, osam najbolje plasiranih momčadi ide izravno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta razigravati u dodatnom pretkolu nokaut faze.
Kovačević najavio gostovanje u Varaždinu
Dok Dinamo čeka ždrijeb Europa lige, trener Kovačević najavio je gostovanje u Varaždinu.
Više pročitajte OVDJE.
Pojednostavljena procedura
Ove sezone novost je da će se ždrijeb ligaške faze Europa lige i Konferencijske lige prvi put održati u sklopu jedinstvenog programa, čime se cijela procedura pojednostavljuje. Nakon izvlačenja parova za Europa ligu odmah će uslijediti ždrijeb Konferencijske lige. Početak je zakazan za 13:00 sati.
Kakav ždrijeb nas čeka?
Izvlačenja će se provesti u potpuno digitalnom formatu, koristeći tehnologiju koja je primijenjena i prošle godine.
Dinamo je, zahvaljujući visokom europskom koeficijentu, smješten u prvi pot te će iz svake od četiri jakosne skupine dobiti po dva protivnika, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima.
Rijeka će, pak, u Konferencijskoj ligi odmjeriti snage s ukupno šest suparnika. Tri puta pred svojim navijačima i tri puta na gostovanjima.
Finale Europa lige održat će se na stadionu Bešiktaša u Istanbulu, dok će završna utakmica Konferencijske lige biti odigrana na Red Bull Areni u Leipzigu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!