Objavljeni kandidati za SHNL nagrade u rujnu, evo tko je među nominiranima

Objavljeni su kandidati za individualne nagrade SuperSport HNL-a za rujan.

Igrač mjeseca:

Arber Hoxha (Dinamo) – 2 utakmice, 2 pogotka, 1 asistencija

Iuri Tavares (Varaždin) – 3 utakmice, 1 asistencija

Josip Mitrović (Slaven Belupo) – 3 utakmice, 2 pogotka

Nail Omerović (Osijek) – 3 utakmice, 4 pogotka

Sandro Kulenović (Dinamo) – 3 utakmice, 2 pogotka

Trener mjeseca:

Nikica Jelavić (Lokomotiva) – 1 pobjeda, 1 remi, 1 poraz

Nikola Šafarić (Varaždin) – 2 pobjede, 1 poraz

Mario Carević (Gorica) – 2 pobjede, 1 poraz

Gol mjeseca:

Arber Hoxha (Dinamo – Slaven Belupo)

Marijan Čabraja (Gorica – Slaven Belupo)

Mateo Lisica (Dinamo – Slaven Belupo)

Monsef Bakrar (Hajduk – Dinamo)

Nail Omerović (Osijek – Vukovar)

Obrana mjeseca:

Franko Kolić (Slaven Belupo – Istra)

Ivica Ivušić (Hajduk – Dinamo)

Marko Malenica (Osijek – Vukovar)

Oliver Zelenika (Varaždin – Hajduk)

Osman Hadžikić (Dinamo – Slaven Belupo)

Glasanje je otvoreno, a podsjetimo da su u kolovozu priznanja dobili Rokas Pukštas (igrač mjeseca, Hajduk), Gonzalo Garcia (trener mjeseca, Hajduk), Gonzalo Villar (gol mjeseca, Dinamo) i Davor Matijaš (obrana mjeseca, Gorica). Svoj glas možete dati OVDJE.