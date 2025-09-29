Objavljeni kandidati za SHNL nagrade u rujnu, evo tko je među nominiranima

Objavljeni su kandidati za individualne nagrade SuperSport HNL-a za rujan.

Igrač mjeseca:

  • Arber Hoxha (Dinamo) – 2 utakmice, 2 pogotka, 1 asistencija

  • Iuri Tavares (Varaždin) – 3 utakmice, 1 asistencija

  • Josip Mitrović (Slaven Belupo) – 3 utakmice, 2 pogotka

  • Nail Omerović (Osijek) – 3 utakmice, 4 pogotka

  • Sandro Kulenović (Dinamo) – 3 utakmice, 2 pogotka

Trener mjeseca:

  • Nikica Jelavić (Lokomotiva) – 1 pobjeda, 1 remi, 1 poraz

  • Nikola Šafarić (Varaždin) – 2 pobjede, 1 poraz

  • Mario Carević (Gorica) – 2 pobjede, 1 poraz

Gol mjeseca:

  • Arber Hoxha (Dinamo – Slaven Belupo)

  • Marijan Čabraja (Gorica – Slaven Belupo)

  • Mateo Lisica (Dinamo – Slaven Belupo)

  • Monsef Bakrar (Hajduk – Dinamo)

  • Nail Omerović (Osijek – Vukovar)

Obrana mjeseca:

  • Franko Kolić (Slaven Belupo – Istra)

  • Ivica Ivušić (Hajduk – Dinamo)

  • Marko Malenica (Osijek – Vukovar)

  • Oliver Zelenika (Varaždin – Hajduk)

  • Osman Hadžikić (Dinamo – Slaven Belupo)

Glasanje je otvoreno, a podsjetimo da su u kolovozu priznanja dobili Rokas Pukštas (igrač mjeseca, Hajduk), Gonzalo Garcia (trener mjeseca, Hajduk), Gonzalo Villar (gol mjeseca, Dinamo) i Davor Matijaš (obrana mjeseca, Gorica). Svoj glas možete dati OVDJE.

