Objavljene nominacije za ulazak u Kuću slavnih Premier lige, na listi su sami nogometni velikani

Premier liga od 2021. godine ima svoju Kuću slavnih, u koju svake sezone uvrštava nove legende natjecanja. U nedjelju su objavljene nominacije za 2025., a na popisu se našlo 15 kandidata.

Najviše je bivših nogometaša Manchester Uniteda, dok se kao glavni favoriti izdvajaju Eden Hazard, Cesc Fàbregas i Nemanja Vidić.

Navijači imaju pravo glasati za svoje favorite, a dvojica igrača s najviše glasova dobit će mjesto u Kući slavnih. Nakon toga, mišljenje daje i 24 već uvrštenih članova, među kojima su nogometne ikone poput Sir Alexa Fergusona, Thierryja Henryja i Alana Shearera.

View this post on Instagram A post shared by Premier League (@premierleague)

Konačni rezultati bit će objavljeni 4. studenog, na svečanoj ceremoniji kojom će dvojica novih članova službeno postati dio Kuće slavnih. Ova inicijativa pokrenuta je kako bi se odalo priznanje najvećim igračima Premier lige od njenog osnutka 1992. godine.

Popis nominiranih nogometaša:

– Sol Campbell

– Michael Carrick

– Jermain Defoe

– Patrice Evra

– Cesc Fàbregas

– Les Ferdinand

– Robbie Fowler

– Eden Hazard

– Gary Neville

– Michael Owen

– Teddy Sheringham

– David Silva

– Yaya Toure

– Edwin van der Sar

– Nemanja Vidic