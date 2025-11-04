Objavljena komunikacija sudaca s derbija, Pajač zaprijetio Belji: ‘Idući put – crveni!’

Podijeli :

Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec objavio je analizu 12. kola HNL-a, a najviše bure podigle su u ovom kolu odluke Igora Pajača u derbiju Dinama i Rijeke na Maksimiru.

Najsporniji incident bio je onaj u kojem je sudjelovao Josip Mišić i za sve dobio žuti karton, ali je Layec analizirao i situaciju iz 20. minute kad je Dion Drena Beljo dobio žuti karton.

Dinamov napadač je u skoku udario Antu Majstorovića i za to je dobio žuti karton. VAR soba je pregledavala njegov start i utvrdila da je Pajač ispravno postupio, odnosno da nije bilo temelja za izravni crveni karton.

“U borbi za loptu napadač domaće momčadi br. 9 nedopušteno je koristio ruku pri čemu je došlo do kontakta s bradom suparničkog igrača br. 45. Sudac je incident smatrao nesmotrenim prekršajem te ga sankcionirao opomenom. Već smo se susretali sa sličnim izazovima (nedopuštena upotreba ruke kao alata) nakon utakmice 1. kola Rijeka – Slaven Belupo. Ovaj incident ispunjava slične tehničke kriterije za dodjeljivanje žutog kartona: nedostatak grubosti i bez jasnog dodatnog namjernog pokreta prema licu suparničkog igrača. U potpunosti podržavamo ovu disciplinsku mjeru suca na terenu”, smatra Layec.

HNS je objavio i komunikaciju između suca Igora Pajača i VAR sobe, a može se čuti i Pajačev razgovor s Beljom.

“Slušaj me, stavio si ruku, sljedeći put će biti crveni”, rekao mu je Pajač, a nakon toga su se u priču uključili i igrači Rijeke, koji su tražili crveni karton.

“Ako sam pogriješio, zvat će me… (…) Dobio je žuti, šta hoćeš!?”, zaurlao je Pajač.

