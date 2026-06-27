Obiteljska tragedija u nizozemskoj reprezentaciji: Dva dana pred utakmicu Gakpu preminuo nerođeni sin

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Zvijezdu nizozemske reprezentacije i Liverpoola, Codyja Gakpa, zadesila je velika obiteljska tragedija tijekom Svjetskog prvenstva. Samo dva dana prije utakmice šesnaestine finala, Gakpo i njegova partnerica Noa van der Bij objavili su da su izgubili sina tijekom trudnoće.

Vijest je na društvenim mrežama potvrdila Gakpova partnerica, koja je objavila fotografiju i podijelila da su bebi dali ime Elijah Raphael Gakpo. Par je javnosti prije samo nekoliko tjedana otkrio da očekuju dijete.

U emotivnoj objavi napisala je da je riječ o gubitku njihova sina te zahvalila svima na podršci. Opisala je i trenutke utjehe nakon tragedije, uključujući odlazak u crkvu i simbolične znakove koji su im, kako je navela, donijeli određenu utjehu.

Ova teška situacija dolazi uoči važnog susreta Nizozemske u osmini finala protiv Maroka, koji je na rasporedu u Monterreyju.

Gakpo je inače bio jedan od ključnih igrača Nizozemske u grupnoj fazi, u kojoj je upisao dva gola i jednu asistenciju, dok je njegova reprezentacija osigurala prolazak dalje dobrim rezultatima protiv Švedske, Tunisa i Japana.