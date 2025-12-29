O njemu bruji Europa: Jagušić u biranom društvu, ispred Mbappea i Haalanda

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Adriano Jagušić jedan je od igrača koji je obilježio polusezonu SHNL-a, ali za njega se sve više čuje i izvan granica Hrvatske.

Adriano Jagušić po svemu sudeći odrađuje posljednju sezonu u SHNL-u. Čeka ga unosan transfer, samo je pitanje kada. Sada, već tijekom zime ili pak na ljeto nakon što potencijalno bude pozvan u reprezentaciju Hrvatske za Svjetsko prvenstvo.

Interesa ima dovoljno, a Jagušiću se nikamo ne žuri. Tako razmišlja on, ali i njegov agent Matej Škegro.

Uživo je dragulja Slaven Belupa, Adriana Jagušića, pratio glavni skaut prve momčadi Barcelone, zanimanje je iskazao i RB Leipzig, a s Jagušićem se povezivalo i Marseille, Cremonese, Holstein Kiel, Raków, Lokomotiv Moskvu… Transfermarkt tvrdi da su zainteresirani i grčki klubovi AEK, Panathinaikos i PAOK.

Jagušić je proteklog ljeta odbio Dinamo, a sada kada mu je cijena još i porasla, nekako se ne čini realnim da će se opet aktualizirati opcija prelaska na Maksimir. Inozemstvo je po svemu sudeći najrealnije.

I tako, o Jagušiću bruji dobar dio Europe, a to se najbolje odražava i na Transfermarkt. Na toj je stranici Jagušić u trenutku pisanja ovog teksta, u ponedjeljak poslijepodne, bio peti najpretraživaniji igrač.

Smjestio se iza Cristiana Ronalda koji je drugi i Lionela Messija koji je treći. Prvi je Bugarin Martin Georgiev iz Slavije Sofije. Iza Jagušića, na šestom mjestu je Francuz Kylian Mbappe, osmi je Erling Haaland, a deveti Edinson Cavani koji je najavio odlazak u mirovinu.