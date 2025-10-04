Novinari pitali Tudora o Modriću, njegov odgovor je nasmijao sve

Podijeli :

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Priprema se kulisa za derbi utakmicu Juventusa i Milana.

U šestom kolu talijanske Serie A, pažnja je usmjerena na utakmicu između četvrtoplasiranog Juventusa te vodećeg Milana. Juventus u derbi s Milanom ulazi nakon niza od četiri remija, ali Igor Tudor tvrdi da razloga za paniku nema. Hrvatski trener uvjeren je da njegova momčad unatoč slabijim rezultatima igra dobro i da će upravo protiv Milana imati priliku to potvrditi.

“Ono što nam nedostaje je pobjeda, ali izvedba je tu. Protiv Atalante i Villarreala bili smo bolji od protivnika, igrači su se jako trudili i dali sve od sebe. Nedostajalo je samo malo da osvojimo tri boda“, rekao je Tudor na konferenciji.

Milan, koji u Torino dolazi s pet uzastopnih pobjeda, Tudor vidi kao respektabilnog suparnika, no ne i nedostižnog.

“Milan je vrhunska momčad s odličnim trenerom i sjajnim igračima, u sjajnoj su formi. Ali igramo kod kuće i moramo odigrati veliku utakmicu. Ne vidim velike razlike između nas i njih. Teren će pokazati tko je jači“, poručio je.

Trener Juventusa ističe da njegova momčad ima jasno prepoznatljiv stil igre.

“Igramo na isti način već šest mjeseci; imamo identitet. Od prvog dana tražim ravnotežu i želim da dajemo sve od sebe i u napadu i u obrani. Radimo i na detaljima poput prekida, gdje želimo biti bolji“, dodao je.

Tudor se osvrnuo i na kasni primljeni pogodak protiv Villarreala u srijedu, istaknuvši da upravo takvi trenuci prave razliku. Ipak, zadovoljstvo radom momčadi nije skrivao:

“Sviđa mi se ova ekipa jer zna što radi s loptom i bez nje.“

Na pitanje o Luki Modriću koji se brzo po dolasku istaknuo kao ključni pojedinac Milana, Tudor je rekao:

“Modrić i ja bili smo suigrači u reprezentaciji, on je ispisao povijest u Hrvatskoj. S četrdeset godina i dalje može igrati na ovoj razini. Ponosam sam na njega. Nadam se da će sutra usrati nešto”, rekao je kroz smijeh.

Utakmica Juventusa i Milana igra se na Allianz stadionu u Torinu, a derbi započinje u nedjelju, u terminu od 20.45.