Novinar uglednog njemačkog lista stao u obranu Kovača: ‘Nije zaslužio ovu ubojitu presudu’

U svlačionici Borussije Dortmund raste napetost, a dodatno ju je potaknuo Julian Brandt izjavom da takav stil igre "nije njegov nogomet“, što je odmah otvorilo medijske špekulacije o sudbini trenera Nike Kovača.
Je li to “déjà vu” iz Bayerna? U Kovačevu obranu stao je njemački BILD. Novinar Walter Straten u tekstu “Kovač nije zaslužio ovu ubojitu presudu“ podsjeća na njegovo razdoblje u Bayernu, gdje je trenersku poziciju izgubio nakon pobune u svlačionici.
“Osjetljivi Bayernovi profesionalci nisu željeli više, kako je to zahtijevao njihov strogi šef. Degradirati Thomasa Müllera na privremeno rješenje doista nije bila Kovačeva najpametnija ideja”, pišu Nijemci, pitajući se ponavlja li se povijest u Dortmundu, jer “gunđanje u svlačionici BVB-a oko Kovača postaje sve glasnije”.
BILD pritom postavlja i zanimljivo pitanje – što nogometaši Borussije zapravo žele? Podsjećaju da su pod bivšim trenerom Nurijem Sahinom imali gotovo kraljevski tretman, ali i lošu fizičku spremu, što je dovelo do čestih ozljeda i slabih rezultata. Upravo zato uprava je angažirala Kovača.
Novinar Straten ističe da je, ako momčad želi uspjeh, Kovač pravi izbor. S prosjekom od 2,1 boda po utakmici, svrstava se uz Thomasa Tuchela i Luciena Favrea među najuspješnije trenere u povijesti Borussije Dortmund.
“Pod Kovačem bi vjerojatno bili dovoljno spremni čak i za Tour de France”, duhovito dodaje njemački list.
Konačnu odluku o Kovaču donosi klupsko vodstvo, potvrđeno na unutarklupskim izborima prošlog mjeseca. Sportski direktor Sebastian Kehl dobro je upoznat sa situacijom u momčadi, a važnu riječ imaju i Carsten Cramer te Lars Ricken, bivši igrač i današnji izvršni direktor.
Kako piše BILD, Kovač ne zaslužuje sudbinu kakvu je doživio u Münchenu.
