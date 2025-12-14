Novinar uglednog njemačkog lista stao u obranu Kovača: ‘Nije zaslužio ovu ubojitu presudu’

Podijeli :

xArnexAmbergx via Guliver

U svlačionici Borussije Dortmund raste napetost, a dodatno ju je potaknuo Julian Brandt izjavom da takav stil igre "nije njegov nogomet“, što je odmah otvorilo medijske špekulacije o sudbini trenera Nike Kovača.

Je li to “déjà vu” iz Bayerna? U Kovačevu obranu stao je njemački BILD. Novinar Walter Straten u tekstu “Kovač nije zaslužio ovu ubojitu presudu“ podsjeća na njegovo razdoblje u Bayernu, gdje je trenersku poziciju izgubio nakon pobune u svlačionici.

“Osjetljivi Bayernovi profesionalci nisu željeli više, kako je to zahtijevao njihov strogi šef. Degradirati Thomasa Müllera na privremeno rješenje doista nije bila Kovačeva najpametnija ideja”, pišu Nijemci, pitajući se ponavlja li se povijest u Dortmundu, jer “gunđanje u svlačionici BVB-a oko Kovača postaje sve glasnije”.

