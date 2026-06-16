Novi Zeland dvaput vodio pa skoro ostao bez svega: Iranci slave bod

Iran je remizirao 2-2 s Novim Zelandom u uzbudljivom susretu na Svjetskom prvenstvu u nogometu na stadionu Los Angeles u ponedjeljak, dok su prosvjedi protiv teheranske vlade i okvirni sporazum o okončanju rata između SAD-a i Irana činili napetu kulisu utakmice.

Utakmica je otkrila podjele među iransko-američkim navijačima, od kojih su mnogi rekli da su rastrgani između ponosa što vide Iran na najvećoj sportskoj pozornici, ljutnje zbog Teheranova obračuna s prosvjednicima i zabrinutosti zbog američke vojne kampanje u Iranu.

Los Angeles je dom najveće iranske dijaspore na svijetu, a prije početka utakmice, oko 300 do 500 prosvjednika okupilo se ispred stadiona, mašući transparentima i zastavama protiv iranske vlade.

Neki iransko-američki državljani rekli su da bi dolazak na utakmicu značio podršku iranskoj vladi, dok su drugi rekli da žele ostaviti politiku po strani i podržati igrače.

Novi Zeland je rano poveo kada je Elijah Just volejem pogodio iz šesnaesterca nakon što mu je Chris Wood namjestio loptu.

Gol su slavili neki navijači koji su kritizirali iransku vladu, od kojih su mnogi nosili iransku predrevolucionarnu zastavu lava i sunca. Neki su također izviždali iransku himnu prije početka utakmice.

No, većina od 70.000 gledatelja na stadionu čvrsto je stala iza iranske momčadi, skandirajući “Ir-ran! Ir-ran!”, a tribine su eruptirale kada je Ramin Rezaeian izjednačio nedugo nakon pola sata igre.

Rezaeian, jedan od nekoliko iranskih igrača koji nisu igrali klupski nogomet od veljače nakon što je domaća liga suspendirana zbog američkih i izraelskih zračnih napada, najbrže je reagirao na udarac koji je blokirao branič i progurao loptu pored vratara.

Wood i Just ponovno su kombinirali početkom drugog poluvremena, novozelandski kapetan precizno je dodao loptu 26-godišnjem napadaču prije nego što je Just snažno pogodio i vratio vodstvo All Whitesa.

Iran je odgovorio 10 minuta kasnije sjajnim golom Mohammada Mohebbija, koji je glavom pogodio na Rezaeianov savršeni centaršut.

Iran je stvorio bolje prilike do posljednjeg sučeva zvižduka, ali nije uspio pronaći pobjednički gol.

Zbog neriješenog rezultata sve momčadi u skupini G imaju po jedan bod nakon što je Belgija u ponedjeljak remizirala 1-1 s Egiptom.

Iran, koji je preselio svoj bazni kamp iz Tucsona u Arizoni u Tijuanu u Meksiku, gdje je toplo primljen, vratit će se u Los Angeles kako bi se u nedjelju suočio s Belgijom, a Novi Zeland isti dan igra u Vancouveru protiv Egipta.