Novi talijanski prvoligaš doveo Jamieja Vardyja

Jamie Vardy

Legendi engleskog nogometa je krajem prošle sezone istekao ugovor s Leicester Cityjem, a 38-godišnji napadač je dan prije isteka prijelaznog roka dogovorio transfer koji će ga prvi put odvesti izvan Italije.

Riječ je o novom talijanskom prvoligašu Cremoneseu koji je u prva dva kola upisao šokantne pobjede. U prvom kolu su u gostima slavili protiv Milana da bi u drugom pobijedili Sassuolo, još jednog novog prvoligaša.

Kako navodi Fabrizio Romano Vardy je s talijanskim klubom potpisao ugovor do kraja sezone s opcijom produljenja na još jednu godinu ako Cremonese ostane u Serie A.

Vardy je svoju karijeru počeo u Sheffield Wednesdayu, da bi potom otišao u Stocksbridge, Halifax, Fletwood te na kraju u Leicester s kojim je u sezoni 2015./2016. osvojio naslov u Premier ligi.