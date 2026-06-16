Novi skandal na SP-u: Policija zaustavila autobus i pretresala Urugvajce zbog sumnje na drogu

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AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine od samog početka donosi brojne kontroverze i događaje koji nemaju previše veze sa sportom, a nova neugodna situacija izravno je pogodila reprezentaciju Urugvaja.

Nakon što su prethodnih dana pažnju javnosti privukli problemi s putovanjima pojedinih delegacija, slučaj somalijskog suca koji je vraćen odmah nakon slijetanja u Sjedinjene Američke Države, kao i istraga protiv jednog od VAR arbitara zbog spornog poteza rukom, sada su se u središtu skandala našli Urugvajci.

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Prema navodima medija, dvostruki svjetski prvaci doživjeli su golemu neugodnost po dolasku na Floridu uoči utakmice prvog kola skupine F protiv Saudijske Arabije. Pripadnici lokalne policije zaustavili su, naime, službeni timski autobus urugvajske reprezentacije, nakon čega su svi igrači i članovi stručnog stožera morali napustiti vozilo. Uslijedio je detaljan i rigorozan pretres cijelog autobusa s ciljem provjere eventualne prisutnosti nedopuštenih supstanci.

Nakon završene policijske kontrole ustanovljeno je da u vozilu nema apsolutno ništa sporno niti je pronađena bilo kakva nepravilnost, pa su urugvajski reprezentativci napokon mogli nastaviti sa svojim planiranim aktivnostima i priprema za utakmicu. Cijela je situacija izazvala golemu pažnju svjetske javnosti, ponajviše zbog činjenice da se ovakva vrsta pretresa dogodila svega nekoliko sati prije službenog početka nastupa ugledne južnoameričke selekcije na turniru.

Ipak, nakon vrlo neugodnog događaja izvan stadiona, izabranici Marcela Bielse istrčali su na teren protiv Saudijske Arabije, ali pod dojmom svega viđenog nisu uspjeli opravdati ulogu favorita i doći do pobjede. Susret je završio rezultatom 1:1, pa je Urugvaj već na samom startu turnira ostao bez dva iznimno važna boda u borbi za plasman u nokaut fazu.