Novi problemi za Real, ponovno se ozlijedio stožerni stoper

REUTERS/Jennifer Lorenzini via Guliver Image

Eder Militao, 27-godišnji nogometni reprezentativac Brazila i obrambeni igrač madridskog Reala ponovno se ozlijedio, ovaj put na prijateljskom ogledu protiv Tunisa.

U dvoboju odigranom u Francuskoj koji je završio bez pobjednika 1-1 Eder Militao je zadobio ozljedu aduktora te je prisilno travnjak napustio nakon sat vremena igre. Iz Reala nema službenih objava kolika stanka slijedi Brazilcu, a španjolski mediji navode da će u najboljem slučaju biti izvan nogometa dva, a u najgorem slučaju šest tjedana.

Ova ozljeda sama po sebi ne bi trebala jako zabrinuti glavne ljude u Realu, ali brigu stvara što je time nastavljen niz ozljeda s kojima se suočava brazilski nogometaš. Eder Militao je 2019. godine došao u Real iz Porta, ali posljednjih sezona češće je na listi ozlijeđenih nego li na travnjaku.

U posljednje dvije godine Eder Militao je imao dva puta tešku ozljedu koljena te je od kolovoza 2023. propustio više od 200 dana zbog ozljeda. Isto tako, trenutačno je Eder Militao vrlo važan u igri Reala jer je drugi iskusni obrambeni igrač Antonio Rudiger ozlijeđen i izvan pogona, a probleme ima i Dean Huijsen.

Niti ova reprezentativna akcija nije prošla dobro po pitanju Reala jer su zbog predostrožnosti i straha od pogoršavanja zdravstvenog stanja iz francuske reprezentacije povučeni Kylian Mbappe i Eduardo Camavinga. Mbappe se tužio na bolove u gležnju, a Camavinga na ozljedu mišića.