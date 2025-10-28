Novi problemi za Dinamo: Bennacer propušta derbi s Rijekom?

Nakon neočekivanog poraza od Vukovara atmosfera u klubu je narušena, a situaciju dodatno otežavaju ozljede.

Ogroman udarac za Dinamo, evo koliko neće moći računati na Valinčića

Za ovaj susret sigurno neće konkurirati Moris Valinčić, koji je slomio metatarzalnu kost desnog stopala. Pred njim je najmanje šest tjedana u zaštitnoj “čizmi”, potom rehabilitacija i postupni povratak u trening, što znači da ga neće biti na terenu do kraja godine.

Za utakmicu je vjerojatno “out” i Luka Stojković, dok je prema informacijama Germanijaka upitan i Ismael Bennacer.

Najskuplji igrač Dinama požalio se nakon posljednje utakmice na probleme s koljenom, a dodatni pregledi će odrediti njegovu spremnost za ogled s Rijekom.