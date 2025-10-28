Novi problemi za Dinamo: Bennacer propušta derbi s Rijekom?

Dinamo će u 12. kolu SuperSport HNL-a u subotu u 16:00 na Maksimiru dočekati Rijeku.
Nakon neočekivanog poraza od Vukovara atmosfera u klubu je narušena, a situaciju dodatno otežavaju ozljede.
Za ovaj susret sigurno neće konkurirati Moris Valinčić, koji je slomio metatarzalnu kost desnog stopala. Pred njim je najmanje šest tjedana u zaštitnoj “čizmi”, potom rehabilitacija i postupni povratak u trening, što znači da ga neće biti na terenu do kraja godine.
Za utakmicu je vjerojatno “out” i Luka Stojković, dok je prema informacijama Germanijaka upitan i Ismael Bennacer.
Najskuplji igrač Dinama požalio se nakon posljednje utakmice na probleme s koljenom, a dodatni pregledi će odrediti njegovu spremnost za ogled s Rijekom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!