Novi peh igrača Osijeka, iznenada završio na operacijskom stolu

NK Osijek obavijestio je javnost kako je njegov igrač Roko Jurišić bio podvrgnut operativnom zahvatu.
“Naš prvotimac Roko Jurišić u nedjelju je (28. prosinca) morao na operaciju slijepog crijeva. Osjetio je mučninu i bolove, a nakon ustanovljene dijagnoze, odrađen je rutinski operativni zahvat kako bi se uklonili njegovi zdravstveni problemi”, izvijestili su s Opus Arene.
Inače, iza Roka Jurišića je već jedna poduža pauza zbog frakture metatarzalne kosti, zbog koje je tek krajem rujna upisao prvi nastup ove sezone.
Po povratku u momčad stabilizirao se kao starter, ali ni njemu kao ni cijeloj momčadi Osijeka ovo nije bila dobra polusezona budući da su je završili na posljednjem mjestu SHNL-a.
“Znamo da se Roko relativno brzo vratio treninzima nakon što je tijekom ove godine imao frakturu metatarzalne kosti, a sigurni smo kako će i u ovom slučaju u najkraćem mogućem roku biti spreman za trenažni proces. Za par dana će napustiti bolnicu i u obiteljskom okruženju nastaviti s oporavkom. Naravno da mu pritom želimo sve najbolje!”, poručili su iz Osijeka.
Povratkom u klub Borne Barišića, koji igra upravo na Jurišićevoj poziciji, u Osijeku su se nadali ove zime unovčiti Jurišića tako da bi ovaj nepredviđeni događaj mogao pokvariti planove i igraču i klubu. Očekuje se da bi se Jurišić mogao vratiti u akciju kroz par tjedana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!