Novi igrač Rijeke: Imam prijatelja iz Dinama, nahvalio mi je vašu ligu

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HNK Rijeka

Rijeka je tijekom vikenda službeno potvrdila dolazak novog igrača, Yusufa Kabadayija. Riječ je o 22-godišnjem krilnom napadaču koji iz Augsburga stiže na jednogodišnju posudbu, uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone.

Kabadayi je u prvom razgovoru za klupske medije otkrio da je važnu ulogu u njegovoj odluci da karijeru nastavi na Rujevici imao i Gabriel Vidović, igrač Dinama.

“Imam prijatelja koji igra za Dinamo, Gabriela Vidovića. Pričao sam s njim prije dolaska i jako je pohvalno govorio o hrvatskoj ligi”, rekao je Kabadayi, koji je poručio: