Novi igrač Rijeke: Imam prijatelja iz Dinama, nahvalio mi je vašu ligu

Rijeka je tijekom vikenda službeno potvrdila dolazak novog igrača, Yusufa Kabadayija. Riječ je o 22-godišnjem krilnom napadaču koji iz Augsburga stiže na jednogodišnju posudbu, uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone.
Kabadayi je u prvom razgovoru za klupske medije otkrio da je važnu ulogu u njegovoj odluci da karijeru nastavi na Rujevici imao i Gabriel Vidović, igrač Dinama.
“Imam prijatelja koji igra za Dinamo, Gabriela Vidovića. Pričao sam s njim prije dolaska i jako je pohvalno govorio o hrvatskoj ligi”, rekao je Kabadayi, koji je poručio:
“Uvijek je lijepo osvajati trofeje, a za klub kao što je Rijeka to je važno. Vjerujem da možemo biti konkurentni. Nadam se da ćemo se kvalificirati za skupine Konferencijske lige i odigrati dobru sezonu.”
Vidović i Kabadayi godinama su zajedno igrali u mlađim kategorijama Bayerna, s obzirom na to da je Vidović od Kabadayija stariji tek dva mjeseca. Kabadayi je član Bayerna bio od 2012. do 2024. godine, a Vidović od 2016. do 2025. godine.
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