Novi igrač Dinama emotivno se oprostio od PSG-a: “Uvijek ću biti Parižanin”

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Giuseppe Velletri Sportspressphoto via Guliver Images

Noah Nsoki (19) danas bi trebao biti predstavljen kao novi igrač Dinama. Mladi francuski napadač u Zagreb stiže iz Paris Saint-Germaina, koji ga je pustio bez odštete, ali je s hrvatskim prvakom dogovorio postotak od njegove eventualne buduće prodaje.

Iako je za prvu momčad PSG-a upisao tek dva službena nastupa – jedan u francuskom prvenstvu i jedan u Kupu – odlazak iz kluba u kojem je proveo posljednjih sedam godina emotivno je obilježio objavom na Instagramu.

“Nakon sedam godina u Paris Saint-Germainu vrijeme je da okrenem novu stranicu. Ove će godine zauvijek ostati urezane u moje sjećanje. Imao sam sreću odrastati u ovom klubu, nositi ovaj dres s ponosom, napraviti prve korake u prvoj momčadi i doživjeti nezaboravne trenutke.

Ponosan sam što sam osvojio francuski Superkup i naslov prvaka Francuske s prvom momčadi. S akademijom sam također dva puta bio prvak Francuske. Ti će trofeji ostati trajna uspomena, ali još su važnije vrijednosti, visoki standardi i lekcije koje će me pratiti kroz cijelu karijeru.

Želio bih zahvaliti Paris Saint-Germainu na svemu što mi je pružio, svim trenerima, članovima stručnog stožera i svima koji su bili dio mog puta. Hvala mojoj obitelji, koja je uvijek vjerovala u mene i podržavala me u dobrim i lošim trenucima, prijateljima na svakodnevnoj podršci te agentima na povjerenju. Došlo je vrijeme za novi izazov, ali jedno se nikada neće promijeniti – uvijek ću biti Parižanin”, napisao je Nsoki.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli NOAH NSOKI (@noah_nsoki)

Rođen je 20. veljače 2007. u francuskom Tournan-en-Brieju, visok je 185 centimetara, a najbolje se snalazi na lijevom krilu. Iako je dešnjak, najopasniji je kada s lijeve strane ulazi prema sredini i traži prostor za udarac ili završno dodavanje, a može pokriti i druge pozicije iza napadača.

U PSG je stigao 2020. godine, a u travnju prošle godine potpisao je stipendijski ugovor do ljeta 2027. Francuski prvak tada ga je predstavio kao ofenzivnog veznog igrača iz vlastite akademije, dok ga je L’Équipe opisao kao vrlo brzog krilnog napadača koji kvalitetom u igri jedan na jedan može stvarati razliku. Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na milijun eura.