Novi Hajdukov dragulj: Očekivao sam kako ću negdje na posudbu. Bayern? To smatram…

19-godišnji Luka Hodak ovog je ljeta na pripremama Hajduka skrenuo pažnju na sebe, iako je tada vjerovao da će prve seniorske minute tražiti kroz posudbu.
“Sigurno da sam mislio da ću morati potražiti negdje drugdje šansu, ali otvorila se prilika, mislim da sam iskoristio tu šansu i sve ide dobro zasad”, rekao je Hodak za Dnevnik Nove TV.
U pet utakmica u kojima je nastupio za Hajduk, momčad je osvojila 13 bodova i zasjela na vrh ljestvice:
“Mislim da navijači mogu biti zadovoljni jer dobro igramo, pogotovo ovih zadnjih četiri, pet utakmica. Držimo taj kontinuitet, ne padamo, dobro držimo loptu, stvaramo šanse, ne primamo puno golova, primili smo jedan gol u osam utakmica.”
“To smatram jednom dodatnom motivacijom. Trenutno mi je fokus samo na Hajduku, tu sam glavom, odigrati što bolje na svakom sljedećem treningu, svakoj sljedećoj utakmici, a ovo sve što je sa strane je jedna dodatna motivacija da me gura dalje”, skromno dodaje Hodak koji je trenutno na okupljanju U-21 reprezentacije.
Hodak kao najveći cilj ističe, naslov prvaka s Hajdukom, a s mladom reprezentacijom želi zaigrati na Europskom prvenstvu.
Mini Vatreni kvalifikacije su otvorili remijem kod Turske i pobjedom nad Ukrajinom, a sada ih čekaju Litva u Velikoj Gorici i gostovanje u Mađarskoj.
