Novi dinamovac sklon je ozljedama, evo koliko je utakmica propustio u zadnjih pet godina

Navijači su oduševljeno reagirali na dolazak igrača svjetskog renomea, koji je od 2019. upisao 178 nastupa za Milan i bio važan u osvajanju Scudetta 2022. te plasmanu u polufinale Lige prvaka godinu kasnije.

Ipak, razlog njegova odlaska je česta sklonost ozljedama. Naime, u zadnjih pet godina propustio je oko 100 utakmica.

Među ozbiljnijim ozljedama su operacija koljena (32 propuštena susreta), ozljeda lista (21), stražnje lože (18) i operacija stopala. Upravo ta neizvjesnost najveći je rizik Dinamova velikog pojačanja.