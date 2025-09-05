Novi dinamovac sklon je ozljedama, evo koliko je utakmica propustio u zadnjih pet godina

Ismael Bennacer (27), veznjak Milana vrijedan 15 milijuna eura prema Transfermarktu, stiže u Dinamo na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa, objavio je klub noćas oko 1:30.
Navijači su oduševljeno reagirali na dolazak igrača svjetskog renomea, koji je od 2019. upisao 178 nastupa za Milan i bio važan u osvajanju Scudetta 2022. te plasmanu u polufinale Lige prvaka godinu kasnije.
Ipak, razlog njegova odlaska je česta sklonost ozljedama. Naime, u zadnjih pet godina propustio je oko 100 utakmica.
Među ozbiljnijim ozljedama su operacija koljena (32 propuštena susreta), ozljeda lista (21), stražnje lože (18) i operacija stopala. Upravo ta neizvjesnost najveći je rizik Dinamova velikog pojačanja.
