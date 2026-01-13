Nove zvijezde Cityja dovele Građane nadomak finala EFL Kupa

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

U prvom polufinalnom susretu engleskog EFL Kupa nogometaši Manchester Cityja su u gostima s 2-0 pobijedili Newcastle.

Jedan od junaka gostujuće pobjede bio je Semenyo, igrač koji je tijekom ovog zimskog prijelaznog roka stigao u City kao pojačanje iz Bournemoutha. Ganski nogometaš postigao je gol za gostujuće vodstvo u 53. minuti.

Deset minuta kasnije zatresao je Semenyo još jednom suparničku mrežu, ali je taj pogodak poništen nakon što je VAR evidentirao zaleđe.

U samom finišu, u 98. minuti, pogodak za konačnih 2-0 postigao je Cherki.

Hrvatski nogometaši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za Manchester City u ovom dvoboju.

Uzvratna se utakmica igra u Manchesteru 4. veljače.

U srijedu će prvu polufinalnu utakmicu EFL Kupa odigrati Chelsea i Arsenal na Stamford Bridgeu.