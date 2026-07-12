Nova rasprava o tehnologiji na SP-u: Kako je moguće da nije osjetila kabel, a jest kosu Matanovića?

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AP Photo/George Walker IV via Guliver

Kontroverza oko pogotka Judea Bellinghama protiv Norveške i dalje ne jenjava.

Norvežani su nakon sporne situacije tvrdili da je lopta nakon ispucavanja vratara Orjana Nylanda udarila u kabel kamere iznad terena, zbog čega je akcija trebala biti zaustavljena. FIFA je potom objavila kako senzor u lopti nije zabilježio nikakav kontakt.

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Slučaj je ponovno otvorio pitanje pouzdanosti tehnologije u službenoj lopti, posebno nakon situacije s Hrvatskom protiv Portugala, kada je senzor registrirao minimalan dodir Igora Matanovića i pomogao VAR-u kod poništenog gola zbog zaleđa.

Nova teorija ne dovodi u pitanje sam senzor, nego mogućnost problema u prijenosu podataka. Naime, čip u Adidasovoj lopti bilježi dodire velikom brzinom, ali informacije se bežično šalju prema antenama oko terena i VAR sobi. Moguće je da je u području oko kamere iznad travnjaka došlo do smetnji zbog konstrukcije i metalnih sajli.

To bi značilo da je senzor eventualni kontakt mogao registrirati, ali podatak nije stigao do sustava. Ipak, za takvo objašnjenje zasad nema službene potvrde, a FIFA ostaje pri tvrdnji da dodir s kabelom nije zabilježen.