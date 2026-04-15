Nova promjena na Opus Areni: Direktorica Osijeka odlazi iz kluba

Dugogodišnja članica Uprave i prva žena na čelu jednog nogometnog kluba u Hrvatskoj bila je dio Osijeka još od 2003. godine.
Direktorica NK Osijeka Valentina Koprivnjak napušta klub, a odluka bi tijekom dana trebala biti i službeno potvrđena, prenosi Index.
Podsjetimo, prije dva mjeseca za predsjednicu kluba imenovana je Mađarica Alexandra Vegh, koja je naslijedila Ferenca Sakalja. Koprivnjak je ranije preuzela direktorsku funkciju od Vladimira Čohara, a loši rezultati Osijeka ove sezone doveli su do promjena u upravi.
Diplomirana pravnica Koprivnjak prvi put je postala direktorica već s 29 godina, što je tada bio presedan u hrvatskom nogometu. Zanimljivo, njezina prijava za tu funkciju 2003. bila je jedina, u razdoblju kada je klub prolazio kroz teške trenutke.
Godine 2015. postala je i predsjednica Uprave Osijeka, čime je ušla u povijest kao prva žena na čelu jednog hrvatskog prvoligaša. Kći je bivšeg vratara i trenera Zdravka Koprivnjaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!