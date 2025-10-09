Nova ozljeda u Dinamu! Nakon Pierrea-Gabriela, otpao još jedan obrambeni igrač

Izbornik Ivica Olić prvotno je za kvalifikacijski susret protiv Ukrajine, koji se igra 14. listopada u Velikoj Gorici, uvrstio dvojicu Dinamovaca – Živkovića i Frana Topića. No, zbog ozljede Živković je morao otkazati nastup, pa će boje mladih Vatrenih braniti samo Topić.

Detalji ozljede zasad nisu poznati. Mladi veznjak još nije upisao ni minute za prvu momčad trenera Marija Kovačevića ove sezone, a po povratku u Maksimir očekuju ga dodatni liječnički pregledi.

Riječ je o zahtjevnoj i nezgodnoj ozljedi, koja često traži dulji oporavak – slične probleme imao je i Bruno Petković, koji je zbog iste dijagnoze bio duže izvan pogona.

Zbog promjena u kadru izbornik Olić odlučio je aktivirati pretpoziv te je u reprezentaciju naknadno pozvan Zvonimir Katalinić iz Slaven Belupa, koji se već priključio pripremama za važan dvoboj protiv Ukrajinaca u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo.