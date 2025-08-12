Nova drama u La Ligi: Barcelona želi igrati u SAD-u, Real prijeti i planira bojkotirati odluku

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

La Liga planira prvi put u povijesti odigrati utakmicu španjolskog prvenstva izvan zemlje — dvoboj Barcelone i Villarreala 20. prosinca trebao bi se igrati na Hard Rock stadionu u Miamiju.

Ideju su već odobrili i RFEF, no u priču se umiješao Real Madrid, koji se toj odluci žestoko protivi.

Real tvrdi da klub nije bio obaviješten niti konzultiran prije donošenja odluke te da se time krši načelo regularnosti natjecanja, jer bi Barcelona imala jedno gostovanje manje u odnosu na druge klubove. Madridski klub smatra da bi neutralni teren u prvoj utakmici sezone, a domaći Camp Nou u drugoj, davao Barceloni prednost, što bi moglo biti ključno u eventualnoj tijesnoj borbi za naslov.

Osim sportskih argumenata, Real upozorava da bi ovo postavilo opasan presedan, otvarajući prostor za odluke motivirane financijskim, a ne sportskim interesima. Klub traži da se slične odluke ubuduće donose isključivo jednoglasnim dogovorom svih članova lige.

Kako bi spriječio odigravanje utakmice u Miamiju, Real će zatražiti da FIFA ne da odobrenje bez pristanka svih klubova, obratit će se UEFA-i da od RFEF-a povuče zahtjev te će se žaliti Visokom sportskom vijeću španjolske Vlade.