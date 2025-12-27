Nottingham i Man. City odigrali su poluvrijeme koje se Građanima nije dogodilo preko tri godine

Podijeli :

Alfie Cosgrove News Images via Guliver Images

Manchester City i Nottingham Forest odigrali su 0:0 nakon prvog poluvremena u 18. kolu Premier lige i bilo je to poluvrijeme - za povijest.

Možda još malo usporeni nakon božićnih praznika, nogometaši Nottinghama i Manchester Cityja odradili su poluvrijeme bez udarca u okvir. Nula Nottingham, nula Man. City.

Uz to, uz zanemariv xG – Nottingham 0.4, Manchester 0.33. Dakle, poluvrijeme za zaborav.

A Englezi su na X-u (bivši Twitter) izvukli podatak da je ovo prva utakmica Manchester Cityja u Premier ligi bez udarca u okvir s bilo koje strane još od rujna 2022. kada su igrali protiv Aston Ville.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol za City igra od prve minute.