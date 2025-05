‘Notorne su gluposti da je Rijeci oteto prvenstvo 1999.’

Podijeli :

N1

Rijeka se trenutno nalazi u situaciji koja podsjeća na onu iz 1999. godine, kada je na svom terenu trebala pobjedu za osvajanje naslova prvaka.

Riječani bi u nedjelju mogli osvojiti svoj drugi naslov u povijesti ako na Rujevici svladaju Slaven Belupo. No, prije 24 godine, u posljednjem kolu, Rijeka je kiksala – remizirala je 1:1 protiv Osijeka, dok je Dinamo slavio 2:0 protiv Varteksa i tako pretekao Rijeku na ljestvici.

Najviše se pamti situacija iz 88. minute utakmice na Kantridi, kada je pomoćni sudac Zoran Krečak iz Šibenika zbog zaleđa poništio čisti gol Admira Hasančića koji bi donio Rijeci pobjedu od 2:1.

“Nama pobjeda protiv Varteksa ne bi ništa značila kad Rijeka ne bi “kiksala”. I nismo se previše nadali, malo je tko vjerovao da bi Rijeka mogla posrnuti u takvoj situaciji. A to se na kraju dogodilo i postali smo prvaci. I dan-danas živciraju me sve te napuhane priče da je Rijeci tada “oteto” prvenstvo, ma to su notorne gluposti, vlastiti se neuspjeh nerijetko pravda teorijama zavjere. Mi smo svoje napravili, a onda je i Rijeka kiksala i osvojili smo naslov prvaka”, prisjetio se bivši igrač Dinama Mihael Mikić za Sportske novosti.

Može li se u nedjelju ponoviti takva situacija?

“Sve je moguće, baš sve. Slaven Belupo je dobra momčad i sigurno može Rijeci nanijeti “štetu”. Da me pitate hoće li Rijeka biti 100 posto prvak, odgovorio bih da nisam siguran. Bit će Riječani pod golemim pritiskom, svašta bi se moglo dogoditi. Naravno da u tim mojim prognozama prevladava “dinamovska” strana i ne mogu biti posve objektivan, ali i ova je sezona pokazala da nema unaprijed upisanih bodova.”