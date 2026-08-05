Nogometašice Hajduka poražene u Ligi prvakinja, primile su gol već u prvoj minuti

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Nogometašice Hajduka porazom su otvorile svoj prvi nastup u kvalifikacijama za Ligu prvakinja. U slovenskim Radencima od njih je bila bolja bečka Austria, koja je slavila rezultatom 3:2 nakon utakmice u kojoj su Austrijanke dominirale u prvom, a Splićanke u drugom poluvremenu.

Prvakinje Austrije furiozno su krenule u susret i već nakon 18 minuta stekle velikih 3:0. Glavnu riječ vodile su Patricia Pfanner i Modesta Uka. Pfanner je pogodila u 1. i 18. minuti, dok je Uka asistirala za prvi pogodak, a potom se i sama upisala među strijelce nakon odlične samostalne akcije.

Hajduk se u utakmicu vratio neposredno prije odlaska na odmor. Janja Čanjevac iskoristila je pogrešku austrijske obrane, izašla sama pred vratarku Jasmin Pal i sigurno smanjila zaostatak.

Splićanke su odlično otvorile i drugo poluvrijeme. Već na samom početku nastavka Čanjevac je pobjegla po lijevoj strani i precizno ubacila u kazneni prostor, gdje je Gia Kalaš iz neposredne blizine poslala loptu u mrežu za 3:2.

Momčad trenera Damira Matulovića do kraja susreta nastavila je pritiskati i tražiti pogodak za izjednačenje, pokazavši dobru fizičku pripremljenost i veliku želju, no rezultat se više nije mijenjao.

Hajduk je igrao u sastavu: Kalač, Prskalo (od 82. Bošnjak), Dulčić, Pedić, Bukač, Kukavica (od 82. Brnić), Bakalar, Bagarić (od 63. Vlastelica), Živković (od 63. Marković), Kalaš (od 63. Vanjak), Čanjevac.

Unatoč porazu, europski nastup Hajdukovih nogometašica još nije završen. U subotu ih očekuje dvoboj za treće mjesto protiv poražene ekipe iz susreta između Mure i Farula Constante. Pobjednik tog susreta nastavit će europski put kroz kvalifikacije za Europski kup.