Zvijezda Liverpoola osvanula na treningu u dresu Vukovara 1991

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AP Photo/Jon Super via Guliver

Nizozemski reprezentativac i desni bočni Liverpoola, Jeremie Frimpong, privukao je golemu pozornost hrvatskih ljubitelja nogometa nakon što su se društvenim mrežama proširile fotografije s njegovih priprema za novu sezonu.

Naime, fotografije podijeljene na društvenim mrežama otkrile su da brzonogi 25-godišnjak trenira u dresu – Vukovara 1991!

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Frimpong se za nadolazeće izazove u novoj sezoni priprema pod vodstvom osobnog trenera Kwakua Ohemenga. Na treninzima u SAD-u pridružilo mu se nekoliko nogometaša koji se još nisu priključili pripremama svojih klubova nakon SP-a, među kojima je i bek Manchester Uniteda Patrick Dorgu, no sve je poglede privukao upravo Frimpongov odabir dresa.

Jeremie Frimpong preparing for the new season in a Vukovar shirt 🇭🇷🇳🇱 📸 seedorfkduah10/Instagram pic.twitter.com/yw1Rd4Po9D — TheCroatian (@TheCroatian_) July 30, 2026

Trener Ohemeng objavio je na svom Instagram profilu seriju fotografija s intenzivnih treninga, a na njima Nizozemac nosi plavu garnituru Vukovara 1991 s brojem 11 na leđima. Riječ je o dresu koji pripada njegovom bliskom prijatelju Keyendrahu Simmondsu. Njih dvojica zajedno su prošla mlađe kategorije Manchester Cityja, a Simmonds je nosio dres vukovarskog sastava od kolovoza 2024. do veljače 2026. godine.