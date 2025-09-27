Zlatna lopta: Ovoliko je Dembele bio ispred Laminea Yamala

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Zlatnu loptu za sezonu 2024./25. osvojio je 28-godišnji krilni napadač Paris Saint-Germaina Ousmane Dembélé, a ceremonija je privukla veliku pozornost jer, za razliku od nekoliko prethodnih izdanja, nije bilo poznato tko će osvojiti priznanje France Footballa za najboljeg igrača svijeta.

Iako je prošle godine razlika između osvajača Rodrija i Viniciusa iznosila svega 41 bod, delegacija Real Madrida nije došla jer se doznalo da će veznjak Manchester Cityja osvojiti prestižno priznanje.

Ovaj put razlika u odnosu na Dembeleova najbližeg konkurenta, Barceloninog Laminea Yamala, bila je znatno veća – 321 bod. Čak 73 od 100 članova žirija stavilo je Francuza na prvo mjesto popisa, dok je španjolskog reprezentativca na prvo mjesto stavilo tek njih 11, javlja L’Équipe

Njih dvojica našli su se u svakom izboru, odnosno među prvih 10. Dembélé nije nigdje bio plasiran ispod petog mjesta, dok je zvijezda Barcelone zauzela deveto mjesto u izboru egipatskog člana žirija.

Po broju prvih mjesta, iza njih su se redali Vitinha sa šest glasova, Mohamed Salah s četiri, Achraf Hakimi s tri te Kylian Mbappé kojeg je samo jedan novinar stavio na prvo mjesto. Barcelonin Brazilac Raphinha nije dobio nijedan glas, iako su ga predviđanja svrstala kao trećeg glavnog kandidata za Zlatnu loptu.

POPIS PRVIH 10 KANDIDATA ZA ZLATNU LOPTU UZ BROJ OSVOJENIH BODOVA:

1. Ousmane Dembélé (Francuska, PSG) – 1.380 bodova

2. Lamine Yamal (Španjolska, Barcelona) – 1.059 bodova

3. Vitinha (Portugal, PSG) – 703 boda

4. Mohamed Salah (Egipat, Liverpool) – 657 bodova

5. Raphinha (Brazil, Barcelona) – 620 bodova

6. Achraf Hakimi (Maroko, PSG) – 484 boda

7. Kylian Mbappé (Francuska, Real Madrid) – 378 bodova

8. Cole Palmer (Engleska, Chelsea) – 211 bodova

9. Gianluigi Donnarumma (Italija, PSG) – 172 boda

10. Nuno Mendes (Portugal, PSG) – 171 bod

