Zlatna lopta greškom Modriću čestitala rođendan, odmah im je odgovorio

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Luka Modrić 2018. je postao prvi Hrvat koji je osvojio Zlatnu loptu, a službena stranica prestižne nagrade nerijetko ga se sjeti objavama.

U današnjoj su objavi Modriću čestitali rođendan:

“Sretan rođendan osvajaču Zlatne lopte iz 2018. Luki Modriću“, napisali su u kratkoj objavi, iako je kapetanu Vatrenih rođendan 9. rujna.

Modrić je vidio objavu te brzo odgovorio:

‘”Rođendan je sljedeći mjesec, ali hvala svejedno”, uz nasmijani emoji.