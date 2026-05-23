Završen je Dalmatinko kup, jedan od najprestižnijih turnira za djecu

Jedanaesto izdanje međunarodnog nogometnog turnira Dalmatinko Cup uspješno je završeno nakon deset dana vrhunskog nogometa, druženja i nezaboravnih iskustava za tisuće mladih sportaša iz cijelog svijeta.
Turnir se održao u dva dijela:
od 08. do 10. svibnja 2026. za generacije U-8, U-9, U-10 i U-11
od 15. do 17. svibnja 2026. za generacije U-12, U-13, U-14, U-15 i U-16
Ovogodišnje izdanje okupilo je oko 4000 igrača i članova stručnih stožera iz 23 države svijeta, potvrdivši još jednom status Dalmatinko Cupa kao jednog od najznačajnijih međunarodnih turnira za mlađe uzraste u Europi.
Ambasadori turnira bili su Ivan Perišić, Senijad Ibričić, Branko Strupar i Ivan Rakitić, koji svojim imenom i karijerom dodatno potvrđuju kvalitetu, kredibilitet i međunarodni značaj projekta.
No, Dalmatinko Cup danas je puno više od nogometnog natjecanja.
Riječ je o platformi koja povezuje sport, turizam, edukaciju i razvoj mladih, stvarajući jedinstveno iskustvo za igrače, trenere, roditelje i širu zajednicu.
Međunarodni karakter i razvoj mladih
Kroz natjecanja u kategorijama od U-8 do U-16, turnir je okupio klubove i akademije iz brojnih zemalja, donoseći raznolikost nogometnih stilova, kultura i pristupa razvoju mladih igrača.
Među sudionicima bili su renomirani klubovi poput PAOK FC-a, HNK Hajduk Splita, Udinesea, SC Brage, KRC Genka, FC Shakhtar Donetska, Fenerbahçea, Parme, AC Monze, Hellas Verone, Górnika Zabrzea, Blackburn Roversa i Middlesbrougha, što dodatno potvrđuje globalni karakter i kvalitetu turnira.
Za mnoge sudionike Dalmatinko Cup predstavljao je:
prvo međunarodno natjecanje
priliku za razvoj kroz kvalitetnu konkurenciju
stvaranje prijateljstava i iskustava koja nadilaze sport
Inkluzija kroz sport
Posebnu vrijednost projektu daje i Special Power League, turnir koji se održava u sklopu Dalmatinko Cupa i promiče inkluziju djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz nogomet.
Ovaj segment dodatno naglašava društvenu odgovornost projekta, a snažno ga podržavaju ambasadori turnira, među kojima se posebno ističe Ivan Perišić, čime se šalje jasna poruka o važnosti jednakih prilika u sportu.
Grad kao pozornica: nogomet izlazi na ulice
Poseban segment događanja bio je i street football experience.
Kroz freestyle i ulični nogomet:
sport se približio široj publici
aktivno su se uključili građani i posjetitelji
stvorena je dinamična i atraktivna atmosfera u gradu
Ovaj segment dodatno naglašava inkluzivnost i dostupnost nogometa kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude.
Platforma budućnosti
Dalmatinko Cup kontinuirano ulaže u digitalizaciju i unapređenje iskustva sudionika — od live stream prijenosa utakmica do analitike performansi igrača i razvoja vlastite mobilne aplikacije.
Cilj je jasan: stvoriti moderan, međunarodno relevantan sportski događaj koji prati najviše standarde organizacije i komunikacije.
Više od događaja
Dalmatinko Cup nije samo turnir.
To je:
mjesto prvih velikih nogometnih iskustava
platforma za razvoj mladih igrača
prostor susreta različitih kultura
projekt koji ostavlja dugoročan utjecaj na zajednicu
U vremenu kada sport sve više prelazi granice igre, Dalmatinko Cup pokazuje kako nogomet može biti pokretač razvoja, povezivanja i pozitivnih promjena.
Rezultati – Dalmatinko Cup 2026
U-8
NK Olimpija Ljubljana
NK Istra 1961
Górnik Zabrze
NK Galeb Ankaran
Najbolji golman – Tim Pospek (NK Olimpija Ljubljana)
Najbolji strijelac – Vuk Vasič (NK Olimpija Ljubljana)
Najbolji igrač – Antonio Mauro (NK Istra 1961)
U-9
AC Monza
NK Rudeš
NK Arbanasi
NK Triglav Kranj
Najbolji golman – Azer Karabegović (NK Rudeš)
Najbolji strijelac – Leonardo Ferre (AC Monza)
Najbolji igrač – Leonardo Ferre (AC Monza)
U-10
NK Maribor 1960
Górnik Zabrze
SC Braga
FC Koper 1920
Najbolji golman – Jan Filipović (NK Maribor 1960)
Najbolji strijelac – Nolan Bačinović (NK Maribor 1960)
Najbolji igrač – Olivier Barciak (Górnik Zabrze)
U-11
Middlesbrough FC
NK Istra 1961
SC Braga
FC Koper
Najbolji golman – Roko Dragun (NK Istra 1961)
Najbolji strijelac – Sonny Compton (Middlesbrough FC)
Najbolji igrač – Jaxon Cook (Middlesbrough FC)
U-12
HNK Hajduk Split
GNK Dinamo Zagreb
NK Sesvete
Parma Calcio
Najbolji golman – Vito Pašalić (GNK Dinamo Zagreb)
Najbolji strijelac – Edwin Obeng (Parma Calcio)
Najbolji igrač – Mario Milković (HNK Hajduk Split)
U-13
Fenerbahçe SK
HNK Hajduk Split
NK Olimpija Ljubljana
Parma Calcio
Najbolji golman – Ivan Blažević (HNK Hajduk Split)
Najbolji strijelac – Sener Ekrem Albayarak (Fenerbahçe SK)
Najbolji igrač – Bugra Ege Ekmekci (Fenerbahçe SK)
U-14
NK Istra 1961
FK Čukarički
Pro Junior Camp
Udinese Calcio
Najbolji golman – Vuk Bajić (FK Čukarički)
Najbolji strijelac – Tine Križnar (NK Radomlje)
Najbolji igrač – Jakov Kostelić (NK Istra 1961)
U-15
Blackburn Rovers FC
IFK Lidingö
HNK Orijent 1919
SV Dinamo Helfort
Najbolji golman – Adrian Bengtsson (IFK Lidingö)
Najbolji strijelac – Camden Cesc Schaper (Blackburn Rovers FC)
Najbolji igrač – Leighton David Cross (Blackburn Rovers FC)
U-16
HNK Hajduk Split
Oldenburg Calcio
USD Arzignano Valchiampo
FK Makedonikus
Najbolji golman – Louis Weier (Oldenburg Calcio)
Najbolji strijelac – Ivan Vetma (HNK Hajduk Split)
Najbolji igrač – Andrija Čogelja (HNK Hajduk Split)
Fair Play nagrada
Mats Scholze (Oldenburg Calcio)
