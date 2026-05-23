Završen je Dalmatinko kup, jedan od najprestižnijih turnira za djecu

Foto: Anton Unković

Jedanaesto izdanje međunarodnog nogometnog turnira Dalmatinko Cup uspješno je završeno nakon deset dana vrhunskog nogometa, druženja i nezaboravnih iskustava za tisuće mladih sportaša iz cijelog svijeta.

Turnir se održao u dva dijela:

od 08. do 10. svibnja 2026. za generacije U-8, U-9, U-10 i U-11

od 15. do 17. svibnja 2026. za generacije U-12, U-13, U-14, U-15 i U-16

Ovogodišnje izdanje okupilo je oko 4000 igrača i članova stručnih stožera iz 23 države svijeta, potvrdivši još jednom status Dalmatinko Cupa kao jednog od najznačajnijih međunarodnih turnira za mlađe uzraste u Europi.

Ambasadori turnira bili su Ivan Perišić, Senijad Ibričić, Branko Strupar i Ivan Rakitić, koji svojim imenom i karijerom dodatno potvrđuju kvalitetu, kredibilitet i međunarodni značaj projekta.

No, Dalmatinko Cup danas je puno više od nogometnog natjecanja.

Riječ je o platformi koja povezuje sport, turizam, edukaciju i razvoj mladih, stvarajući jedinstveno iskustvo za igrače, trenere, roditelje i širu zajednicu.

Međunarodni karakter i razvoj mladih

Kroz natjecanja u kategorijama od U-8 do U-16, turnir je okupio klubove i akademije iz brojnih zemalja, donoseći raznolikost nogometnih stilova, kultura i pristupa razvoju mladih igrača.

Među sudionicima bili su renomirani klubovi poput PAOK FC-a, HNK Hajduk Splita, Udinesea, SC Brage, KRC Genka, FC Shakhtar Donetska, Fenerbahçea, Parme, AC Monze, Hellas Verone, Górnika Zabrzea, Blackburn Roversa i Middlesbrougha, što dodatno potvrđuje globalni karakter i kvalitetu turnira.

Za mnoge sudionike Dalmatinko Cup predstavljao je:

prvo međunarodno natjecanje

priliku za razvoj kroz kvalitetnu konkurenciju

stvaranje prijateljstava i iskustava koja nadilaze sport

Inkluzija kroz sport

Posebnu vrijednost projektu daje i Special Power League, turnir koji se održava u sklopu Dalmatinko Cupa i promiče inkluziju djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz nogomet.

Ovaj segment dodatno naglašava društvenu odgovornost projekta, a snažno ga podržavaju ambasadori turnira, među kojima se posebno ističe Ivan Perišić, čime se šalje jasna poruka o važnosti jednakih prilika u sportu.

Grad kao pozornica: nogomet izlazi na ulice

Poseban segment događanja bio je i street football experience.

Kroz freestyle i ulični nogomet:

sport se približio široj publici

aktivno su se uključili građani i posjetitelji

stvorena je dinamična i atraktivna atmosfera u gradu

Ovaj segment dodatno naglašava inkluzivnost i dostupnost nogometa kao univerzalnog jezika koji povezuje ljude.

Platforma budućnosti

Dalmatinko Cup kontinuirano ulaže u digitalizaciju i unapređenje iskustva sudionika — od live stream prijenosa utakmica do analitike performansi igrača i razvoja vlastite mobilne aplikacije.

Cilj je jasan: stvoriti moderan, međunarodno relevantan sportski događaj koji prati najviše standarde organizacije i komunikacije.

Više od događaja

Dalmatinko Cup nije samo turnir.

To je:

mjesto prvih velikih nogometnih iskustava

platforma za razvoj mladih igrača

prostor susreta različitih kultura

projekt koji ostavlja dugoročan utjecaj na zajednicu

U vremenu kada sport sve više prelazi granice igre, Dalmatinko Cup pokazuje kako nogomet može biti pokretač razvoja, povezivanja i pozitivnih promjena.

Rezultati – Dalmatinko Cup 2026

U-8

NK Olimpija Ljubljana

NK Istra 1961

Górnik Zabrze

NK Galeb Ankaran

Najbolji golman – Tim Pospek (NK Olimpija Ljubljana)

Najbolji strijelac – Vuk Vasič (NK Olimpija Ljubljana)

Najbolji igrač – Antonio Mauro (NK Istra 1961)

U-9

AC Monza

NK Rudeš

NK Arbanasi

NK Triglav Kranj

Najbolji golman – Azer Karabegović (NK Rudeš)

Najbolji strijelac – Leonardo Ferre (AC Monza)

Najbolji igrač – Leonardo Ferre (AC Monza)

U-10

NK Maribor 1960

Górnik Zabrze

SC Braga

FC Koper 1920

Najbolji golman – Jan Filipović (NK Maribor 1960)

Najbolji strijelac – Nolan Bačinović (NK Maribor 1960)

Najbolji igrač – Olivier Barciak (Górnik Zabrze)

U-11

Middlesbrough FC

NK Istra 1961

SC Braga

FC Koper

Najbolji golman – Roko Dragun (NK Istra 1961)

Najbolji strijelac – Sonny Compton (Middlesbrough FC)

Najbolji igrač – Jaxon Cook (Middlesbrough FC)

U-12

HNK Hajduk Split

GNK Dinamo Zagreb

NK Sesvete

Parma Calcio

Najbolji golman – Vito Pašalić (GNK Dinamo Zagreb)

Najbolji strijelac – Edwin Obeng (Parma Calcio)

Najbolji igrač – Mario Milković (HNK Hajduk Split)

U-13

Fenerbahçe SK

HNK Hajduk Split

NK Olimpija Ljubljana

Parma Calcio

Najbolji golman – Ivan Blažević (HNK Hajduk Split)

Najbolji strijelac – Sener Ekrem Albayarak (Fenerbahçe SK)

Najbolji igrač – Bugra Ege Ekmekci (Fenerbahçe SK)

U-14

NK Istra 1961

FK Čukarički

Pro Junior Camp

Udinese Calcio

Najbolji golman – Vuk Bajić (FK Čukarički)

Najbolji strijelac – Tine Križnar (NK Radomlje)

Najbolji igrač – Jakov Kostelić (NK Istra 1961)

U-15

Blackburn Rovers FC

IFK Lidingö

HNK Orijent 1919

SV Dinamo Helfort

Najbolji golman – Adrian Bengtsson (IFK Lidingö)

Najbolji strijelac – Camden Cesc Schaper (Blackburn Rovers FC)

Najbolji igrač – Leighton David Cross (Blackburn Rovers FC)

U-16

HNK Hajduk Split

Oldenburg Calcio

USD Arzignano Valchiampo

FK Makedonikus

Najbolji golman – Louis Weier (Oldenburg Calcio)

Najbolji strijelac – Ivan Vetma (HNK Hajduk Split)

Najbolji igrač – Andrija Čogelja (HNK Hajduk Split)

Fair Play nagrada

Mats Scholze (Oldenburg Calcio)