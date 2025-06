Zaključen najuspješniji Dalmatinko Cup, planovi su veliki: ‘Želimo dovesti Real, Barcelonu i PSG’

Podijeli :

Dalmatinko Cup

Finalnim utakmicama na terenima diljem Zadarske županije okončan je jubilarni 10. Dalmatinko Cup, jedan od najvećih i najutjecajnijih međunarodnih nogometnih turnira za djecu u ovom dijelu Europe. U četiri dana, na devet terena i osam lokacija, odigrano je 496 utakmica na kojima je sudjelovalo više od 3500 mladih nogometaša iz čak 26 zemalja svijeta.

Sretan i zadovoljan, Domagoj Bojčić zaključio je još jedno uspješno izdanje Dalmatinko Cupa.

“Ovo je prvo izdanje turnira na kojem sam svake večeri imao vremena s prijateljima i suradnicima otići na večeru bez nervoze. Sve je prošlo po planu. Sjajno smo ‘hendlali’ prijevoz, smještaj, toliko igrača, sudaca, rasporeda… Nismo zakasnili ni sekundu ni na jednom igralištu. Nestvarno”, govori nam Bojčić, pokretač ovog turnira koji je stekao ozbiljan renome.

Prvih osam godina održavao se u Splitu, a od lani u Zadru i okolici. Ove godine igrao se na devet terena na osam lokacija – Privlaka, Višnjik (Zadar), Arbanasi, Bibinje, Posedarje, Murvica, Poličnik i Zemunik. Dogodine bi ih moglo biti i više.

“Koliko god da izgrade igrališta, možemo ih popuniti”, uvjeren je Bojčić.

“Već zaprimamo i prijave za sljedeću godinu. Siguran sam da ćemo do 1. kolovoza zatvoriti sve prijave.”

Iza ove sportske manifestacije stajalo je 230 ljudi, dok je na svakom terenu radilo 12 osoba zaduženih za nesmetanu provedbu natjecanja, čime je postavljen još viši standard u organizaciji dječjih sportskih događanja u Hrvatskoj.

Natjecanja su se održavala u osam uzrasta, od U8 do U15, a jednu konkurenciju sačinjavale su i djevojčice rođene 2011. godine.

Uz jake domaće snage poput Dinama, Hajduka, Lokomotive i Istre 1961 (ali i mnogih drugih), ove godine na Dalmatinko Cup stigli su i milanski Inter, Fenerbahče, Šahtar, Genk, PAOK, Middlesbrough, Monza, Ferencvaros, kao i klubovi iz regije dakle Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i Poljske, Rumunjske, dalekog Kazahstana…

Ove godine prvi su put došli i – Amerikanci.

“To je prvi put da smo dobili goste sa sjevernoameričkog kontinenta. Nivo nogometa koji su ovdje doživjeli njima je nezamisliv”, dodaje Bojčić.

Svake godine organizatori se trude uvesti i novosti kojima bi poboljšali sveukupni doživljaj sudjelovanja na turniru.

“Prikupljamo podatke o svakom igraču na temelju indikatora koje smo prepoznali kao bitne za razvoj igrača i to po uzrasnim kategorijama. Zajedno od 8 do 11, zasebno za 12 godina te zajedno od 13 do 15. Prikupili smo na desetke tisuća podataka koje ćemo naknadno analizirati i uspoređivati, kako bismo između ostalog vidjeli gdje su hrvatski klubovi u odnosu na ostale države. Mislim da smo mi jedini ovakav turnir na ovoj razini koji nudi tu inovaciju.”

Posebnu dimenziju turniru dalo je Special Power League natjecanje namijenjeno djeci i osobama s intelektualnim teškoćama. Na zadarskom Višnjiku snage su odmjerili SPL timovi Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Istra 1961 Pula i Mali Princ Zadar, dokazujući kako inkluzija nije samo ideja, nego stvarnost Dalmatinko Cupa.

“To je nešto što razvaljuje od emocija. Nemoguće je do koje te razine emocija dovede”, smatra Bojčić.

Turnir je posebno obilježila i prisutnost nogometne legende Senijada Ibričića, bivšeg reprezentativca BiH i dugogodišnjeg ambasadora turnira koji je naglasio da ovo nije samo turnir, ovo je škola života, platforma za razvoj djece kroz sport i prijateljstvo.

Dodatno sportsko priznanje turniru dala je i činjenica da je Mateo Erceg, najperspektivniji hrvatski sudac, sudio završne utakmice Dalmatinko Cupa. Erceg je krajem 2024. uvršten na UEFA-inu listu sudaca, a prije samo dva tjedna sudio je najveći derbi hrvatskog nogometa, utakmicu Dinamo – Hajduk odigranu u Splitu.

Planovi za dogodine su imati turnir jednake veličine ili veći, ističe Bojčić, ali još kvalitetniji. Postoji opcija i odigravanja turnira kroz dva uzastopna vikenda, ako se osjeti da je to nužno.

Također, upitali smo Bojčića koje bi klubove volio dovesti jednog dana na turnir.

“Real i Barcelonu”, ispalio je kao iz topa.

“S njima smo imali kontakt, ali treba nam ozbiljan financijski poguranac. Ove je godine došao Inter. Želja mi je da iz svake od ‘liga petice’ plus portugalske imamo klubove koji su u tom uzrastu najbolji u zemlji. Isto tako volio bih dovesti i PSG kao prvaka Europe.”

Dalmatinko Cup ima i snažan turistički i društveni učinak, ostvareno je više od 12.000 noćenja samo sudionika, uz sve veći broj timova koji dolaze zrakoplovima, posebno preko Zračne luke Zadar. Klubovi se tijekom turnira predstavljaju na različite načine te razmjenjuju suvenire poput klupskih šalova i nacionalnih zastavica čime se stvara prava međunarodna atmosfera.

“Pozivamo sve sektore, od turizma do sponzora i partnera, da se dugoročno uključe u ovaj projekt. Hrvatska treba razviti strategiju za privlačenje velikih sportskih događanja i osigurati potrebnu infrastrukturu poput niskotarifnih direktnih letova kako bismo ostali konkurentni i privlačni klubovima iz cijelog svijeta”, zaključio je Bojčić.

Pobjednici po kategorijama:

M2010.

1. NK Varaždin

2. NK Sesvete

3. HNK Zadar

4. NK Široki Brijeg

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrač: Ivan Babok (NK Varaždin)

Najbolji strijelac: Ivan Babok (NK Varaždin)

Najbolji vratar: Filip Brzić (HNK Zadar)

M2011.

1. NK Šibenik

2. FC Shakhtar

3. HNK Zadar

4. NK Široki Brijeg

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrač: Ilija Karabatić (NK Šibenik)

Najbolji strijelac: Ichenko Danil (FC Shakhtar)

Najbolji golman: Marko Maleš (NK Šibenik)

M2012.

1. NK Hajduk

2. NK Lokomotiva

3. FC Shakhtar

4. FC MTK Budapest

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrač: Antonio Božić ( NK Hajduk)

Najbolji strijelac: Ali Alpgiray YILDIZ (Fenerbahce SK)

Najbolji vratar: Ivan Brkovic (NK Hajduk)

M2013.

1. NK Lokomotiva

2. NK Hajduk

3. FK Vojvodina

4. NK Bjelovar

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrač: Šimun Zlopaša (NK Lokomotiva)

Najbolji strijelac: Šimun Zlopaša (NK Lokomotiva)

Najbolji golman: Stefan Đorković (FK Vojvodina)

M2014.

1. NK Arbanasi

2. NK Olimpija

3. NK Solin

4. NK Čaporice

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrač: Lukas Jović (NK Arbanasi)

Najbolji strijelac: Nik Hodžić (NK Olimpija)

Najbolji golman: Edin Ibričić (NK Olimpija)

M2015.

1. AC Monza

2. NK Varaždin

3. FC Rukh Lviv

4. NK Zadarnova

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrač: Eduardo Caputto (AC Monza)

Najbolji strijelac: Tommaso Biscaro (AC Monza)

Najbolji vratar: Marko Galešić (NK Zadarnova)

M2016.

1. NK Ćiro Academy

2. NK Zadarnova

3. NK Devetka

4. NK Abeceda

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrac: Bartol Smiričić (NK Ćiro Academy)

Najbolji strijelac: Marin Ač (NK Zadarnova)

Najbolji golman: Tibor Kević (NK Ćiro Academy)

M2017.

1. NK Arbanasi

2. NK Abeceda

3. NK Lovrencics Academy

4. NK Zadarnova

Najbolji pojedinci:

Najbolji igrac: Luka Krnčević (NK Arbanasi)

Najbolji strijelac: Luka Krnčević (NK Arbanasi)

Najbolji golman: Ivan Jurjević (NK Abeceda)