Za Zlatnu loptu nominirano 30 igrača, među njima devetorica iz PSG-a

France Football je u četvrtak objavio popis 30 nominiranih za Zlatnu loptu koja će se dodijeliti 22. rujna, a na njemu je čak devet nogometaša PSG-a, koji je ove godine osvojio Ligu prvaka.

PSG je tako izjednačio rekord Real Madrida iz 2018. koji je tada također imao devet nominiranih za Zlatnu loptu.

Nogometaši PSG-a, koji je s 5-0 svladao Inter u finalu Lige prvaka, nominirani za ovu nagradu su Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, João Neves, Khvitcha Kvaratschelia, Nuno Mendes i Vitinha.

Ostali koji su nominirani su Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real), Robert Lewandowski (Barcelona), Harry Kane (Bayern), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter), Erling Haaland (Manchester City), Raphinhe (Barcelona), najbolji strijelac Europe Viktor Gyökeres (Arsenal), Serhoua Guirassyja (Borussia Dortmund), Alexis Mac Allister (Liverpool) Michaela Olise (Bayern), Denzel Dumfries (Inter), Scott McTominay (Napoli), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Vinicus Jr.(Real Madrid), Florian Wirtz (Liverpool), Jude Bellingham( Real Madrid).

Prošlogodišnji osvajač Rodri iz Manchester Cityja nije na popisu nakon što je propustio sezonu zbog teške ozljede koljena.

Za najboljeg mladog igrača nominirani su Lamin Yamal (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Ayyoub Bouaddi (Lille), Désiré Doué (SG), Estevao (Chelsea), Dean Huijsen (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) , Rodrigo Mora (Porto), Joao Neves (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Kenan Yildiz (Juventus).

U konkurenciji za najboljeg trenera su Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool)

Za najbolji klub nominirani su pobjednik Lige prvaka i prvak Francuske PSG, španjolski prvak Barcelona, Botafogo, Chelsea i Liverpool.

Nominirani za Yashin trofej su Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Emi Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forrest), Yann Sommer (Inter Milan).