‘Za kokain ili joint dobiješ šest mjeseci, ja sam za sirup dvije godine’

Nogomet 13. ruj 202512:34 0 komentara
Guliver Image

Alejandro Dario "Papu" Gomez Villaverde (37), svjetski prvak s Argentinom 2022., trebao bi se idućeg mjeseca vratiti nogometu nakon isteka dvogodišnje suspenzije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet