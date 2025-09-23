Yamalov otac bijesan: ‘Mislim da je to najveća… neću reći krađa, nego…’

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Otac Lamine Yamala bio je vidno nezadovoljan ishodom u Parizu.

Mounir Nasraoui, nije skrivao svoje razočaranje nakon što je njegov sin zauzeo drugo mjesto u poretku glasanja za Zlatnu loptu, koja je pripala Ousmaneu Dembeleu. Otac Barcine zvijezde svoja je razmišljanja podijelio za El Chiringuito.

“Mislim da je to najveća… neću reći krađa, nego moralna šteta nanesena ljudskom biću”, započeo je Yamalov otac.

POVEZANO VIDEO / Navijači PSG-a slavili Dembelea i poklonili se Ronaldinhu, provocirali Dumfriesa Ousmane Dembele je osvajač Zlatne lopte!

Nastavio je strastveno braniti svog sina, tvrdeći da je upravo on zaslužio prestižnu nagradu.

“Mislim da je Lamine Yamal najbolji igrač na svijetu s velikom razlikom, s ogromnom razlikom. Ne zato što je moj sin, već zato što je najbolji igrač na svijetu, mislim da nema konkurencije.”

Sve je onda zaključio sumnjom u regularnost izbora.

“Lamine je Lamine Yamal, moramo reći da se ovdje dogodilo nešto vrlo čudno”, rekao je pa dao obećanje: “Sljedeće godine Zlatna lopta bit će španjolska”.

BONUS VIDEO: