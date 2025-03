Vrsaljko: To bi bila katastrofa za hrvatski nogomet, a jedan takav čovjek ne može narušiti moj pogled na HNS

Podijeli :

Guliver Images

Ambasador HNS-a Šime Vrsaljko sjeo je pred kamere Nove TV i progovorio o borbi za prvog čovjeka zadarskog nogometa.

Tri dana prije skupštine Nogometnog saveza Zadarske županije, u medije je istupio Šime Vrsaljko.

“Već intenzivno više od desetak dana pratim situaciju što se događa na području lokalnih izbora za županijski nogometni savez i jednostavno kao bivši sportaš i netko tko je dio HNS-a imam moralnu obavezu komentirati ovo što se događa, da istupim”, rekao je Vrsaljko za Dnevnik Nove TV.

‘Zadarska dica’ stala su iza Jurice Buljata koji se za vlast bori s Reneom Sinovčićem. Što bi značio povratak Rena Sinovčića u nogomet?

“Ovo je jedna prijateljska utakmica mada je mnogi iz susjednog tabora, idemo tako nazvati, predstavljaju je kao jednu sve samo ne prijateljsku utakmicu. Ako protukandidat pobijedi na nama je kao bivšim sportašima da mu čestitamo i da mu zaželimo topli povratak u hrvatski nogomet što po meni je odlika vrhunskih sportaša, svega onoga što mladi ljudi trebaju slijediti, a posljedično mislim da je to katastrofa za hrvatski nogomet”, rekao je Vrsaljko pa nastavio o Sinovčiću:

“Jedan takav čovjek ne može narušiti moj pogled na HNS. Moje mišljenje je da u nekoj budućnosti, ako HNS ima alat u svojim rukama, da jasno donese odluku da svi ljudi koji su procesuirani na ovaj ili onaj način ne mogu biti dio Hrvatskog nogometnog saveza u ni u kojem smislu.”

U nizu istupa gospodina Rena Sinovčića, rekao je da su gospoda Buljat i Subašić nesposobni?

“Mislim da je to žalosno da se na takav ophodi ili se izražava prema ljudima koji su dali veliki obol kako u zadarskom, tako i u svjetskom nogometu i promovirali hrvatsku reprezentaciju, ali modus operandi njegov u daljnjoj ili bližoj povijesti, jasno govori da to njemu ništa nije strano, bilo da se radi o Gradskom vijeću, o ustanovi HNS-a, jednostavno ne bira sredstva, i kao takav opstaje.”

Komentirao je i činjenicu da se još uvijek nije oglasio HNS.

“Pa, mogu osobno ja kao Šime Vrsaljko, dat svoje mišljenje o svemu tome, a to je da HNS ne radi Šime Vrsaljka, Subašića, Livakovića, Modrića… Treba se izjasniti, da li je to medijski, da li je to operativno, to vi trebate prosuditi, mislim da definitivno operativno u budućnosti da se ne bi događale ove prijateljske utakmice i da ne bi dolazili u situaciju da se borimo za održavanje jednog svjetskog brenda kao što je HNS, igrači, i svi ljudi unutar HNS-a mukotrpno gradili godinama. Da bi trebali djelovati preventivno.”