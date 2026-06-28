VIDEO / Prosinečki: Ćiro je meni i Slavenu Biliću krao cigarete

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Kolega novinar Sportskih novosti Dražen Krušelj napravio je knjigu o legendarnom hrvatskom reprezentativcu Robertu Prosinečkom. Bio je na promociji i Zvonimir Boban, Zorislav Srebrić koji su imali puno lijepih riječi za Žutog.

Ispričao je anegdotu i sa pokojnim izbornikom Hrvatske Ćirom Blaževićem koji je njemu i Slavenu Biliću oduzimao cigarete.

“Sve se na kraju svodi na Čiru i moj početak i moj kraj. To je istina, Ćiro je dolazio u našu sobu, Slaven ti je pričao gdje je on krao nama cigarete. Znao je on gdje treba doći jer Slaven i ja smo bili pušači. Više ja nego Slaven. Vjerojatno u drugoj sobi ne bi ni našao”, potvrdio je Prosinečki.

“Nisam se nikad skrivao i imao sam taj problem, i ovo jedva čekam da završi da mogu zapaliti”, poručio je Žuti pa nasmijao sve prisutne.

Sve pogledajte u videu iznad.