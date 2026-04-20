VIDEO / Mandžukić, Leko i Schildenfeld tresli mrežu u spomen Pokrivaču: ‘Nikola je zaslužio ovakvu utakmicu’

Revijalnom utakmicom između zvijezda Dinama i reprezentacije na terenima Sportskog centra Klinček, zaključen je trodnevni Memorijal Nikola Pokrivač.

Nakon prave golijade, slavila je momčad reprezentacije rezultatom 6:4, a junak dvoboja bio je veliki Pokrivačev prijatelj i suigrač iz reprezentacije, Dinama i Monaca, Jerko Leko koji je postigao hat-trick. Dva gola za Hrvatsku postigao je Mario Mandžukić, a jednom je mrežu tresao Gordon Schildenfeld.

Za Dinamo je dvostruki strijelac bio Luis Ibanez, dok su po jedan pogodak dodali Ivan Krstanović i Hrvoje Čale.

Ipak, sve su se zvijezde složile da je rezultat u nedjelju bio manje bitan te da bi Pokrivač bio presretan vidjeti puno poznatih lica na Klinčeku, gdje je i sam volio zaigrati ‘termin’ te popiti kavu.

“Bio je predivna osoba i ljudi to prepoznaju. Pravi sportaš i borac, a na nama je da održimo sjećanje na njega. Okupili smo se u dobrom sastavu i mogao se vidjeti lijep nogomet”, komentirao je Jerko Leko, dok je njegovo mišljenje podijelio i golman Ivan Kelava.

Iako nije Pokrivača poznavao toliko dobro, slaže se sa suigračima i Niko Kranjčar:

“On je ovdje volio igrati i uvjerenja smo da bi volio da se ovdje prisjećamo njegovog života, svega lijepoga što je donio na svijet.”

Posebno je emotivan bio i nekadašnji dinamovac Luis Ibanez koji se prisjetio svoje posljednje uspomene s Nikolom:

“Išao sam ga gledati u Vojnik gdje je igrao. Vidio me na tribinama te mi nakon dobrog poteza uz smiješak poručio ‘Si, amigo’, uvijek ću to pamtiti.”