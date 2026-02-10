VIDEO / Hrvatski trener izgubio u okršaju protiv europskog prvaka, zaigrala čak tri Hrvata

Podijeli :

U susretu sedmog kola Zapadne regije azijske Lige prvaka, iranski Tractor, kojeg vodi hrvatski stručnjak Dragan Skočić je u Dohi izgubio od katarskog Al Sadda sa 0-2.

Golove za katarski sastav, kojeg predvodi legendarni talijanski stručnjak Roberto Mancini, zabili su Španjolac Rafa Mujica u 61. minuti, te Brazilac Roberto Firmino u 89. minuti.

Za iranski sastav je cijeli susret odigrao Domagoj Drožđek, Tibor Halilović je igrao do 84. minute, Tomislav Štrkalj je ušao u igru u 72. minuti, dok Igor Postonjski nije nastupio.

Tractor se uoči zadnjeg, osmog kola nalazi na trećem mjestu sa 14 bodova, koliko ima i Al Ahli na drugoj poziciji, dok vodi Al Hilal s pet bodova više. Al Sadd je osmi s osam bodova.

Prvih osam od 12 klubova izborit će nastavak natjecanja.

U Istočnoj regiji Lige prvaka vodi japanski Vissel Kobe sa 16 bodova, ispred japanskih klubova Machida Zelvia i Sanfrecce Hiroshima koji imaju po 14 bodova.