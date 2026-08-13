VIDEO / Englezi i Talijani hvale Baturinu na sve strane nakon strašnog pogotka

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Phil Hutchinson via Guliver

U zanimljivoj utakmici između Arsenala i Coma susret je završio remijem 1:1.

Poveo je Arsenal golom Mylesa Lewis-Skellyja koji je iskoristio veliku grešku Jeana Buteza u 33. minuti. Mladi veznjak bio je u centru pažnje u utorak kada je izašla vijest da su Chelsea i Manchester United zainteresirani za njegove usluge, no brzo je stigao demantij.

Samo 10 minuta kasnije vidjeli smo novi pogodak, a za sve je zaslužan bio hrvatski veznjak Martin Baturina. On je dobio loptu na lijevom krilu te je lijepim potezom izbacio Thea Juliennea i Maxa Dowmana, a potom je silovitim udarcem pogodio za 1:1.

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Engleski Football.London nije skrivao oduševljenje u prijenosu utakmice. “Kakav je ovo gol!” napisali su nakon Baturinina pogotka te istaknuli kako je Hrvat ušao prema sredini terena i zakucao loptu iza Kepe.

The Sun je pogodak nazvao “sublimnim”, a u izvještaju s utakmice posebno je izdvojio Baturinin ulazak na desnu nogu i završnicu pod gredu. U drugom tekstu istog medija njegov je udarac opisan kao “senzacionalan”.

Talijanski Corriere dello Sport u naslovu je napisao da je Baturina odgovorio Arsenalu “draguljem”.

Talijani su susret ocijenili testom vrlo visoke razine za momčad Cesca Fabregasa, koja je na terenu engleskog prvaka uspjela izvući 1:1 prije raspucavanja. Reagirao je i AFTV, jedan od najpoznatijih medija posvećenih Arsenalu. “Dobar gol Coma. Jako lijepo od Baturine”, napisali su odmah nakon pogotka.