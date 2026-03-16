Velika gesta Domagoja Vide za svaku pohvalu

Svaka čast bivšem hrvatskom reprezentativcu.
Bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida pomogao je rodnom Donjem Miholjcu vrijednom donacijom za vatrogasce, koji su zahvaljujući njegovoj pomoći nabavili novu opremu za spašavanje u najtežim intervencijama.
Riječ je o akumulatorskom hidrauličnom alatu koji se koristi u zahtjevnim akcijama spašavanja, ponajprije u prometnim nesrećama. Komplet uključuje rezač, razupirač i hidraulični cilindar, a vrijednost opreme iznosi oko 11.000 eura.
“Ovim vrijednim alatom značajno se podiže razina opremljenosti i spremnosti našeg društva za spašavanje u prometnim nesrećama i drugim zahtjevnim intervencijama.
Nabavljeni alat sada je ugrađen u naše malo brzo navalno vozilo, čime je postao odmah dostupan na terenu i spreman za brzu reakciju kada je svaka sekunda važna.
Ovakva podrška našem radu iznimno nam znači jer nam omogućuje da još sigurnije i učinkovitije pomažemo našim sugrađanima. Još jednom veliko hvala Domagoju na pomoći i podršci našem DVD-u!”, poručili su iz DVD-a Donji Miholjac.
