Vahid Halilhodžić za Sport Klub otkrio zašto je Dembele zaslužio Zlatnu loptu

Poznat je novi dobitnik Zlatne lopte. Najprestižnije individualno priznanje u svijetu nogometa ove je godine završilo u rukama francuskog reprezentativca Ousmanea Dembelea, zvijezde europskog prvaka PSG-a.

U izboru prestižnog France Footballa Dembélé je trijumfirao ispred mladog dragulja Barcelone i španjolske reprezentacije Laminea Yamala. Ekskluzivno za Sport Klub izbor komentira Vahid Halilhodžić, legendarni trener i bivši strateg PSG-a. U razgovoru govori zašto Dembélé „bez navijačkih emocija potpuno zaslužuje trofej“, analizira njegovu transformaciju od neujednačenog krilnog napadača u Barceloni do ključnog čovjeka u europskom pohodu PSG-a, te objašnjava kako su odlazak Neymara, Messija i Mbappéa, uz pravu kolektivnu kemiju, donijeli Francuzima toliko čekanu titulu prvaka Europe.

Halilhodžić se osvrnuo i na specifičnosti samog izbora Zlatne lopte, podsjetio na „zakinute velikane“ poput Riberyja i Salaha, komentirao Modrićev povijesni trijumf, izdvojio Safeta Sušića kao igrača kojeg je nepravda zaobišla u utrci za najveća individualna priznanja – a na kraju je složio i svoju idealnu jedanaestoricu svih vremena.

Gospodine Halilhodžiću, kakav je vaš dojam o izboru Zlatne lopte?

“Bez ikakvih navijačkih emocija mogu reći da je Dembélé zaslužio Zlatnu loptu. Evo zašto. Imao je fantastičnu sezonu, bio je lider PSG-a u najvažnijim trenucima i ključni čovjek u osvajanju Lige prvaka. Njegova igra bila je konstantna, odlučivao je utakmice i pokazao da je sazrio.”

Kako objašnjavate njegovu transformaciju u PSG-u?

“Točno, u Barceloni je znao biti malo neozbiljan, često je imao problema s kontinuitetom. No, dolaskom u PSG stvari su se potpuno promijenile. On je sazrio, dobio pravu ulogu i odgovornost. Nije to više onaj igrač koji se zadovoljavao driblinzima i potezima – sada je lider koji odlučuje. Znate, on nije golgeter. Pogledajte njegovu statistiku, sad je u godinu dana zabio biše golova nego u 6 7 godina u Barceloni. Za mene je on potpuno zaslužio tu titulu, taj trofej, iako prije godinu dana nitko nije mogao ni zamisliti da će jednog dana doći do tog nivoa.”

PSG je osvojio Ligu prvaka. Koliko je to utjecalo na Dembeleov izbor?

“To je bilo presudno. Nogomet je kolektivni sport i pojedinac teško može doći do takvog priznanja ako nema uspjeh s klubom ili reprezentacijom. PSG je ove godine imao fantastičnu kemiju. Odlaskom Messija, Neymara i Mbappéa i drugih zvijezda mnogi su mislili da će klub pasti, ali dogodilo se suprotno. Momčad je disala kao jedno i upravo je to donijelo trofej. A u toj priči Dembele je bio prvi igrač. A jednom prilikom sam to sve rekao i predsjedniku PSG-a, da mu mega-zvijezde neće donijeti titule. Ja nikad u životu, kad sam bio trener, ne bih želio skupiti takve igrače, zvijezde… jer nema šanse da ta ekipa osvoji neki veliki trofej. Ekstra vedete tj. igrači koji su veliki individualci samo smetaju jedan drugome…”

Zlatna lopta je priznanje koje često izaziva polemike. Kako vi gledate na taj izbor?

“Uvijek će biti nezadovoljnih. Sjećamo se slučajeva Riberyja ili Mo Salaha, igrača koji su imali sezone života, a nisu dobili tu prestižnu nagradu. Zlatna lopta nije samo sportsko priznanje – u njoj ima i politike, i marketinga, i medijskog utjecaja. No, bez obzira na sve to, ove godine mislim da je odluka bila pravedna.”

Koliko je značajna Zlatna lopta Luke Modrića iz 2018?

“Modrićev trijumf je povijesni trenutak, i za njega i za hrvatski nogomet. Malo je veznih igrača koji su uspjeli osvojiti Zlatnu loptu, jer obično nagrada ide napadačima. Luka je tada simbolizirao sve – kvalitetu, ustrajnost, liderstvo, a imao je i uspjeh s hrvatskom reprezentacijom i s Real Madridom. Znate, da je Modrić ostao u Tottenhamu, vjerojatno ne bi nikad osvojio Zlatnu loptu.”

Često među najbolje igrače iz ex YU spominjete i Safeta Sušića. Koliko je on bio dobar?

“Safet je bio čarobnjak s loptom, jedan od najboljih igrača koje je ovaj prostor imao. Nažalost, tadašnja Jugoslavija nije imala rezultate na reprezentativnoj razini da bi ga pogurala u izborima za Zlatnu loptu. A nagrada se uvijek dodjeljuje u kombinaciji s rezultatima. Safet je zaslužio, ali nije imao tu sreću.”



Kada pogledamo popis dosadašnjih osvajača Zlatne lopte – od Eusebija, Beckenbauera, Cruyffa, van Bastena, Ronalda, Zidanea, Ronaldinha, pa sve do Messija, Cristiana Ronalda i Modrića – tko je po vama obilježio povijest?

“Teško je izdvojiti najboljeg među njima, jer svako razdoblje ima svoje heroje. Eusebio je bio simbol Portugala i Benfice, Beckenbauer je promijenio nogomet kao libero, Cruyff je donio revoluciju s totalnim nogometom i bio je nositelj nekih noviteta kao centralni napadač, Brazilac Ronaldo Fenomeno je bio čudo, najbolji napadač kojeg sam gledao, a Messi i Cristiano su obilježili cijelu jednu eru. Njih dvojica su postavili ljestvicu toliko visoko da će trebati desetljeća da im se netko približi.”



Ako biste morali složiti svoju idealnu momčad svih vremena, kako bi izgledala?

“Uvijek je nezahvalno, jer svako vrijeme nosi svoje i teško je to miješati. Zamislite mončad gdje je na golu Lev Jašin. U obrani Cafu, Beckenbauer, Maldini i Roberto Carlos. U vezi Cruyff, Zidane i Modrić. U napadu Maradona, Ronaldo Fenomeno i Messi. Tu je na listi još cijela vojska velikana, od Eusebia i Peléa do Cristiana Ronalda. Nemoguće je složiti idealnih 11! Pa kako u idealnu momčad staviti Zidana, a izbaciti Platinija? Ili kako bi netko mogao izbaciti Pelea? To su gluposti, haha i radije ne bih odredio svojih 11.”

Što očekujete od dobitnika Zlatne lopte Dembelea u budućnosti?

“Najteže je potvrditi. Sada će svi gledati u njega, očekivat će da stalno odlučuje. Ako ostane zdrav i fokusiran, može još godinama biti u vrhu. Ali nogomet je neumoljiv – uvijek stiže nova generacija, nova imena. On mora dokazivati iznova da je broj jedan.”