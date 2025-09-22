UŽIVO OD 21 SAT / Pratimo svečanu dodjelu Zlatne lopte, evo tko su nomirani!

U ponedjeljak od 21 sat u Parizu kreće dodjela još jedne Zlatne lopte, a tijek događanja pratite uz naš tekstualni prijenos!
Ovo će biti 69. dodjela najpoznatije nagrade u nogometu. Prošle je godine Zlatna lopta otišla u ruke Rodrija iz Manchester Cityja, a večeri je obilježio izostanak izaslanstva Real Madrida.
Ove godine najviše se govori o mogućem izostanku jednog od glavnih favorita Ousmanea Dembéléa zbog promjene rasporeda.
