Uskoro dolazi na Maksimir, a sada je dobio posebnu nagradu

Španjolski nogometaš Hector Bellerin (30), član Real Betisa, jednog od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, dobitnik je nagrade "Zeleni sport" koju dodjeljuje britanski BBC.

BBC od 2023. u nekoliko kategorija dodjeljuje godišnje nagrade “Green Sport”. Nagrade su dio BBC-jeve predanosti zelenijoj budućnosti i osmišljene su kako bi se snaga i strast sporta iskoristile za pozitivan učinak.

Ove godine “globalnim prvakom” je proglašen Hector Bellerin. Španjolski nogometaš je glavni ambasador klupske inicijative “Zauvijek zeleno”, pomažući pozicionirati Betis kao jednu od vodećih europskih ekološki osviještenih momčadi.

Ove godine je pokrenuo i održivi modni brend i zagovarao ekološki prihvatljivu opremu kluba. Nedavno je uvršten na listu National Geographica “33 za 2025.” i postao je ambasador kampanje Great Save Green Footballa. Osim toga bira vožnju biciklom i javnim prijevozom umjesto automobilom, a poznat je i njegov “zavjet” da će saditi drveće za svaku Arsenalovu pobjedu.

“Bilo bi lakše uzeti taksi. Znam da sam privilegiran, ali trebaju nam zeleniji gradovi, s manje automobila”, poručio je Bellerin u razgovoru za BBC.

Tridesetogodišnjak nije stereotipni nogometaš. Svoju veliku bazu pratitelja na društvenim mrežama koristi kako bi istaknuo utjecaj klimatskih promjena na sport i pokušava potaknuti svoje pratitelje da budu etičniji potrošači.

“Osjećam da s moći dolazi i odgovornost. Svaki put kad netko stavi mikrofon pored vas, postoji prilika za razgovor o problemima, za pokretanje razgovora”, dodao je.

Bellerin, koji je rođen u Badaloni, razvio je strast prema okolišu od malih nogu. Vegan je i čak kupuje odjeću u trgovinama rabljene robe.

“Radi se o tome da onome što konzumirate date dobar život i, kada završite, date mu drugi život. Stalno smo bombardirani reklamama koje stvaraju lažni osjećaj potrebe.”

Svoj nogometni put je počeo u Barceloninoj akademiji, no sa 16 godina se priključio Arsenalu gdje ga je vodio Arsene Wenger, menadžera za kojeg kaže da mu je pomogao usaditi dobre vrijednosti.

“Mnogo sam naučio od njega, ne fokusirajući se na samu održivost jer osjećam da ta riječ danas ima vrlo jasne konotacije, već više na holistički način života”, kaže Bellerin.

U taboru “Topnika” se zadržao devet godina uz posudbe u Watford i Real Betis. Potom je jednu sezonu proveo u Barceloni, šest mjeseci u Sportingu, a od srpnja 2023. nosi Betisov dres.

“Ja sam netko tko donosi nešto drugačije. Imamo rasprave, ponekad se naljutim”, kaže o razgovorima sa suigračima.

“Ali oni me poštuju, slušaju. I ja učim od njih. Čak i kada ljudi misle vrlo drugačije od mene, to mi pomaže da svijet vidim na nove načine.”

“Betis nije samo nogometni klub. To je prostor gdje ljudi mogu rasti, dobiti podršku i osjećati se dijelom nečeg većeg. Biti dio toga je nevjerojatno ispunjavajuće“, kazao je na kraju.

Ogled Dinama i Real Betisa na rasporedu je 11. prosinca na stadionu Maksimir.