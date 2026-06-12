Umjesto u Dinamo, otišao je u Bundesligu, a sada ga spominju kao zamjenu Štimcu u Zrinjskom

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AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Posljednjih su se dana u Bosni i Hercegovini pojavile brojne špekulacije o mogućem dolasku španjolskog stručnjaka Alberta Riere na klupu mostarskog Zrinjskog, ali prema najnovijim informacijama od tog posla neće biti ništa.

Nakon završetka sezone u Mostaru i odlaska Igora Štimca počele su priče o mogućim promjenama u stručnom stožeru doprvaka Bosne i Hercegovine, a među imenima koja su se najčešće spominjala, uz Simona Rožmana, našao se upravo nekadašnji trener Olimpije i Celja. Pojedini mediji u Bosni i Hercegovini naveli su da je Riera jedan od najozbiljnijih kandidata za preuzimanje Zrinjskog.

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Ipak, prema saznanjima slovenskog Sportkluba, priče o dolasku španjolskog stručnjaka u Mostar nemaju uporište u stvarnosti. Navodi se da su informacije o njegovu angažmanu u Zrinjskom potpuno netočne i da se radi o običnim nagađanjima bez konkretne osnove. To znači da Riera svoju trenersku karijeru neće nastaviti u Bosni i Hercegovini, zemlji koja se ove godine po drugi put u povijesti plasirala na Svjetsko prvenstvo.

Španjolac je posljednji angažman imao u njemačkom Eintrachtu iz Frankfurta, gdje se nije dugo zadržao. U klub je stigao u veljači ove godine nakon uspješnog rada u Celju, ali je na klupi bundesligaša vodio momčad u svega 14 utakmica prije nego što je suradnja okončana po završetku sezone.

Albert Riera napravio je čudo s momčadi Celja, vodeći slovensku momčad pretprošle sezone do četvrtfinala Konferencijske lige. U tim trenucima, prije nego što je na klupu sjeo Mario Kovačević, povezivalo ga se s Dinamom, no od toga nije bilo ništa.