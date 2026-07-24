Pretresi u BiH, sa cijelim slučajem povezan je i Zvjezdan Misimović?

Nogomet 24. srp 202613:30 > 14:35 0 komentara
Str/Guliver

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od petka ujutro provode pretrese na području Banje Luke i Gradiške u sklopu istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje kaznenih djela zlouporabe službenog položaja odgovorne osobe i pranja novca.

Predmet istrage je predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Borac, Zvjezdan Misimović, koji se javio u prostorije SIPA-e u Banjoj Luci, gdje će biti ispitan Neki mediji navode kako je i Misimović uhićen, ali portal Reprezentacija.ba je napomenula kako to nije slučaj.

Glasnogovornica SIPA-e Jelena Miovčić iznijela je detalje.

„Riječ je o pretresima na ukupno četiri lokacije, po nalogu Osnovnog suda u Banjoj Luci. Tri su na području Banje Luke, a jedna na području Gradiške. Kaznena djela zlouporabe položaja odgovorne osobe i pranja novca propisana su Kaznenim zakonikom Republike Srpske. Aktivnosti su u tijeku. O imenima, lokacijama i detaljima u ovom trenutku ne možemo govoriti. Kolege su na terenu“, poručila je za sarajevsku redakciju N1.

Policijski službenici pretražili su Misimovićev stan i vozilo u Banjoj Luci, kao i kuće koje koristi na području Gradiške.

Prema dosadašnjim saznanjima, istražitelji sumnjaju na zlouporabu položaja i pranje novca tijekom realizacije jednog nogometnog transfera. Neslužbene informacije govore da je predmet istrage transakcija vrijedna oko 400.000 konvertibilnih maraka (KM).

Iz SIPA-e se zasad nisu službeno očitovali o identitetu osoba obuhvaćenih istragom niti o detaljima slučaja, navodeći da će više informacija biti dostupno po završetku operativnih aktivnosti.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet