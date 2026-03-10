Uhićen je Joey Barton nakon sukoba u golf klubu

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Joey Barton (43) uhićen je u utorak ujutro nakon incidenta na golf terenu u kojem je jedan muškarac teško ozlijeđen, piše Daily Mail.

“Barton je jedan od dvojice muškaraca koji su zadržani u policiji pod sumnjom da su sudjelovali u nanošenju teških ozljeda tijekom sukoba u golf klubu u Huytonu, u području Merseysidea. U nedjelju je jedan muškarac prevezen u bolnicu s ozljedama lica i rebara”, navodi se u tekstu.

Svađa je počela u prostorijama golf kluba, a potom je eskalirala na ulici, a prema jednoj verziji Barton je bio taj koji se, barem u početku, branio.

“Možemo potvrditi da su dvije osobe uhićene nakon prijave napada u Huytonu u nedjelju, 8. ožujka. Oko 21 sat hitne službe pozvane su u ulicu Fairway nakon dojave da je muškarac napadnut u blizini golf kluba ‘Huyton and Prescot’“, priopćila je policija Merseysidea.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu radi pregleda ozljeda lica i rebara.

Barton je i tijekom karijere izazivao pozornost incidentima, a nastupao je za Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique de Marseille, Burnley FC, Rangers FC i ponovno Burnley, u čijem se dresu povukao 2017. godine.

Smatran je “zločestim dečkom“ engleskog nogometa, sklon incidentima na terenu i izvan njega.