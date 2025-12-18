Ubijen Mario Pineida, bivši ekvadorski reprezentativac

Podijeli :

(AP Photo/Dolores Ochoa, File) via Guliver Image

Bivši ekvadorski reprezentativac Mario Pineida ubijen je u srijedu u lučkom gradu Guayaquilu, objavio je njegov klub, Barcelona SC.

Pineida, 33-godišnji branič, igrao je za Ekvador u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji i Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Osvojio je ekvadorski naslov prvaka s Barcelonom 2016. godine, a igrao je i za brazilski klub Fluminense.

Ekvadorsko ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je pucnjavu, dodajući da specijalna policijska jedinica “radi na slučaju”.

Prema vijestima na stranici Primicias, Pineidu su upucale dvije osobe na motociklu, koje su također pucale i u njegovu majku i još jednu ženu, čije ozljede nisu poznate.

Ekvador, dugo smatran oazom mira u Latinskoj Americi, posljednjih je godina pogođen porastom nasilja, a suparničke bande povezane s meksičkim i kolumbijskim kartelima bore se za kontrolu nad trgovinom drogom.